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中市府加強防疫 洽公採實名登記員工餐廳分流

中央社 / 台中16日電

台中市政府防新冠肺炎再升級，今天起民眾進入市府所屬機關除須戴口罩及量額溫外，還要在洽公區實名登記資料，且員工餐廳採外帶及內用分流措施，並在用餐座位加裝隔板。

對於今天起開始實施防疫措施，台中市長盧秀燕表示，全球疫情越來越嚴峻，市府防疫再升級，配合台中市疫情應變指揮中心提升一級開設，除要求配戴口罩、量額溫、消毒雙手等防疫流程，再加上針對洽公民眾採行「實名」登記，在有疫情發生時，迅速追蹤源頭，做好風險管理，保護市民。

台中市政府秘書處副處長李政峯指出，目前市政大樓出入口開放區域不變，洽公民眾進入各服務機關，將先進行「實名」登記，提供姓名、電話等基本資料，個人資料僅提供防疫需求，請民眾放心，他也呼籲民眾多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，守護自身與他人健康。

為避免集中用餐，產生群聚感染風險，市府員工餐廳今天起至27日，將在不影響公務原則下，試辦供餐分流措施，上午11時至12時為自行取餐外帶時段，中午12時至下午1時為內用用餐時段，餐廳並陸續在用餐座位設置隔板，尚未裝設的座位，也採單向並排，擴大座位間距方式辦理。

市府員工餐廳顧姓老闆說，防疫是特別時期，員工餐廳每日完成內用座位消毒及櫃位清潔消毒，每月市府也委請專業廠商進行環境大消毒，如今加上分流制度及隔板用餐，讓大家更安心。市府員工也強調，座位加裝隔板，吃飯確實會比較安心，特別時期，大家共體時艱、互相配合，保護自己、也保護他人。

台中市 疫情 口罩

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