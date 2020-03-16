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彰化92年歷史古宅似「宮原眼科」 賣家出售2500萬盼人接手

聯合新聞網 / 綜合報導
這棟彰化版的宮原眼科出售2500萬，有92年的屋齡。圖擷自591房屋交易
這棟彰化版的宮原眼科出售2500萬，有92年的屋齡。圖擷自591房屋交易

一來到台中火車站，許多人就會去附近的宮原眼科逛逛，宮原眼科早在1927年建立，為日治時期台中最大規模的眼科診所，在921地震中一度成為廢墟，直到有經營團隊接手，花費1年半時間打造成如今的日出宮原眼科，以銷售冰淇淋、乳酪蛋糕等伴手禮聞名，成為老屋重生的最佳範例。近日，在房屋交易網站上也出現了一個宮原眼科，不過這家卻是在彰化，這棟92年的歷史古宅位於彰化火車站附近，擁有巴洛克式風格的建築外觀，而這棟建築標價2500萬元，房仲表示希望能有人接手，讓老屋再復生機。

近日在「591房屋交易」網站中出現了一棟名叫「彰化的宮原眼科」的房子，網站上寫道這棟住宅位在彰化火車站附近，為一棟2層樓的住宅，權狀坪數共42.15坪，房仲在網上幽默表示「彰化的宮原眼科售2500萬，您可以這麼跟朋友說，歡迎來到彰化，除了大佛、孔廟、扇形車庫，您還可以來我家，台中有宮原眼科，彰化有我家」，只見該建築為3間連棟透天厝，外觀採巴洛克風格，相當具有特色。

根據「ETtoday 房產雲」報導，負責該房屋出售的房仲吳先生表示該透天厝的建造時間和台中宮原眼科為同一年，該棟建築原為以米行起家的王家古厝「王長發商號」原址，有近百年的歷史，但卻未被市府列為歷史建築，當地文史工作者都希望能做保留，因此希望接手者能維持原貌。

吳先生表示該棟建築步行至火車站只需10分鐘，周圍鄰近名店商圈，適合商家進駐開店，而附近透天建築平均每坪70萬以上，該建物每坪60萬已低於行情，希望老屋愛好者能接手，使老屋恢復生機。

歷史建築 火車站 老屋

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