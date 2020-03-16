彰化納管600家餐飲、賣場 未依防疫守則最重罰1萬5千

為防止新冠肺炎病毒傳播，彰化縣政府公告「彰化縣連鎖餐飲業及綜合商品零售業嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施」，要求600家業者應遵守「五大防疫措施」，拒絕、規避或妨礙防疫措施者，將依傳染病防治法處以3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰。

彰化縣長王惠美今天上午前往彰化家樂福大賣場地下1樓美食區示範外食用餐衛生守則，宣導自即日起針對資本額3,000萬以上的大型連鎖超商、超市、大賣場及餐飲業者，範圍包括4大超商、2大超市、2大賣場、4大速食業及17大連鎖餐飲體系，共29個連鎖體系，近600家業者納管，應遵守「五大防疫措施」。

彰化縣連鎖餐飲業及綜合商品零售業五大防疫措施為：一、訂定員工健康管理計畫。二、食品從業人員應配戴口罩（一般口罩）。三、每日以含氯消毒液（500ppm）擦拭消費者手部經常接觸的物體表面（包括餐桌、廁所門把、水龍頭、馬桶蓋及沖水握把等）至少1次，並以清水或酒精清潔、消毒餐桌至少3次。四、於供餐場所入口處或用餐區，或陳列販賣無包裝之即食食品區，提供民眾酒精（須標示品名）或清水、肥皂等洗手設備。五、於飲食場所入口處或其他明顯處告示（如海報、LED螢幕等）民眾用餐六大衛生守則。

另民眾用餐六大衛生守則包括：一、進入飲食場所、用餐前，要洗淨雙手。二、自助取餐區夾取食物時，應避免交談。三、若不慎咳嗽、打噴嚏，請立即以手帕或衛生紙遮住口、鼻，或以衣袖代替。四、用餐錯開尖峰時間；排隊保持1公尺(一手臂加肩寬長)、採間隔座，距離小於1公尺時，接觸時間少於15分鐘。五、避免共用餐具。六、若有發燒、咳嗽等不適症狀，請戴口罩並以外帶為原則。