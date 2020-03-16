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影／台中路修復平50公里啟動 2年內復平78公里路面
台中市路修復平50公里啟動典禮今天在清水區鎮安宮前舉行，市長盧秀燕說，市府推動自來水延管計畫，工程涵蓋12區，自來水埋管後，路面不平，今年將修復50公里路面，明年修復28公里。
盧秀燕和台中市議長張清照、副議長顏莉敏、市議員李榮鴻和陳廷秀與地方人士到場，盧秀燕等人拿鏟子動土後，路面修復工程下月開工，預計今年8月完工，工區包括大甲、大安、外埔、清水、烏日、后里、豐原、神岡、大雅、潭子、霧峰和新社共12區，全長50公里。
盧秀燕表示，市府重視路平問題，以第二預備金5000萬元投入自來水延管後路面修復工程，加上經發局6000萬元預算，共1.1億元，今年完成50公里路面修復，讓民眾不再受路面坎坷之不便。
中市府經發局長張峯源表示，今年的修復路面分3期進行，第一期18.4公里，下月動工，包括清水、大甲、豐原、外埔、潭子和霧峰，第二期大安和大甲長19.6公里，今年7月動，預計11月完工，第三期大雅、大甲、新社、烏日、豐原、神岡，長12公里，今年8月動工，年底完工。
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