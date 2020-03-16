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探病易造成防疫破口 台中市今頒限制規定

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局今在大里仁愛醫院進行首次護理之家的新冠肺炎防疫演練。記者黃寅／攝影
台中市衛生局今在大里仁愛醫院進行首次護理之家的新冠肺炎防疫演練。記者黃寅／攝影

台中市衛生局今在大里仁愛醫院進行首次護理之家的新冠肺炎防疫演練，執行時受訪護士指出最有可能帶來的感染源就是探病訪客和陪伴者。衛生局長曾梓展也表示，台中市今起嚴格執行各醫院和長照機構的探病規定，違反規定者可處3000元至15000元的罰款。

曾梓展說，這些規定是，一、有出國旅遊史的14天內勿探病，二、維持同時僅有一陪或一訪，三，若訪客有重大疾病就不應前往探病，四、訪客進出應該全程戴口罩、量體溫和用酒精乾洗手，做好基本防疫步驟。

他說，這些只是基本規定，有的醫院已有禁止探病的更嚴格規定，衛生局亦支持考慮防疫的相關作法。

曾梓展指出，衛生局已針對各醫院進行過防疫演練，今是首次進行長照醫療部分，希望藉此讓醫護人員熟練相關作業，一些執行要點也會再函發給各機構遵循。

大里仁愛醫院今的演練內容就是針對因探病引起的感染案例，院方指出，訪客最有可能的外來感染源，因此希望收容者的親友非緊急情況儘可能不要探訪，若要探訪，也應盡量維持1人，或最好改為以視訊探訪，以避免帶來感染源。

衛生局 長照 台中市

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