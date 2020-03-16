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垃圾清運便民新措施 草屯、埔里可「定點收運」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里、草屯鎮公所解決民眾無法配合垃圾清運時間的困擾，依地方需求分別在上班前或夜間推出「定點收運」措施。圖／本報資料照
南投縣埔里、草屯鎮公所解決民眾無法配合垃圾清運時間的困擾，依地方需求分別在上班前或夜間推出「定點收運」措施。圖／本報資料照

垃圾不落地政策實施廿年，垃圾車多採定時沿途收運，若民眾因故錯或上班無法配合收運時間，垃圾只能堆回家中，也恐造成環境衛生問題，南投縣埔里、草屯鎮公所解決民眾無法配合清運時間的困擾，依地方需求推出「定點收運」措施。

草屯公所指出，鎮內清潔隊排定的垃圾清運時間多集中在傍晚到晚間，且分路線沿途收運垃圾，但也因此有民眾反映，有時因工作或臨時有事無法配合時間，也可能因沒抓準時間而錯過收運，後續垃圾因此無法處理，只能堆到能丟時再丟。

而同樣的狀況也發生在埔里鎮，經兩地民眾頻向公所反映，公所均為此研擬推行「定點定時收運」措施，其中草屯公所鎖定上班前的清晨時段，且於本月5日以6路線12定點開始實施；埔里公所則排定夜5個定點收運，預計4月1日上路。

草屯公所排定博愛路欣林瓦斯及旭益汽車、中正路中山公園及草溪路鎮公所、碧山路統一超商及仁愛街敦和里集會所、芬草路新興宮及中正路寶島時代村、中正路將軍廟及兒童公園、虎山路山腳里集會所及太平路台電等6路線12定點收運。

草屯公所表示，上述6路線各有2定點，定點1收集時間為上午6時30分到7時，定點二為上午7時10分到7時40分，每定點停留30分鐘，僅收家庭垃圾， 不收廚餘、回收物，每周定點收運5天，配合清潔隊休假日，周三、六不收運。

埔里公所則表示，定點收運實施後將在南興街南光國小、中山路高工、五頓街水雲天、八德路殘福大樓、信義路及中山路口加油站等5處，收運時間為晚上8時40分至9時，家用垃圾、廚餘和資源回收都收，但每周僅收周三、五2天。

南投縣埔里、草屯鎮公所解決民眾無法配合垃圾清運時間的困擾，依地方需求分別在上班前或夜間推出「定點收運」措施。圖／本報資料照
南投縣埔里、草屯鎮公所解決民眾無法配合垃圾清運時間的困擾，依地方需求分別在上班前或夜間推出「定點收運」措施。圖／本報資料照

埔里 廚餘 加油站

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