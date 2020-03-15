台中市政府加嚴防疫 明起洽公戴口罩丶實名登記

因應全球疫情急速升溫，為降低群聚感染風險，台中市政府剛剛宣佈，明(16)日起，洽公民眾進入市府台灣大道及陽明市政大樓，均須戴口罩、量體溫、消毒雙手。另各機關將在洽公區「實名」登記來訪者姓名、電話等基本資料，做好風險管理。物流、外送或郵務人員則統一至1樓或B1「物流交付區」交貨，讓疫情風險降低。

秘書處表示，市府已於3月13日發布「因應COVID-19疫情防疫規範」，對市府及所屬機關各類活動、訪客、洽公、物流、會議及用餐等訂定規範。

由於台灣大道及陽明市政大樓皆為「集合式辦公場所」，受理勞工、社會福利、法律諮詢等各項業務，加上物流、外送人員，每日進出人數約達66000人及3000人次，在人流眾多情形下，市府以最高原則加強各項防疫措施。

秘書處強調，目前市政大樓出入口開放區域不變，民眾洽公須從台灣大道市政大樓惠中路及文心路1樓出入口、B1惠中樓兩側電梯及文心樓川堂側電梯、B2惠中路及文心路側電梯出入；陽明市政大樓則建議從陽明街前門(北側)、後門(南側)與地下停車場出入，呼籲民眾多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，守護自身與他人健康。