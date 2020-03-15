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台中市政府加嚴防疫 明起洽公戴口罩丶實名登記

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府加嚴防疫 明起洽公戴口罩丶實名登記。圖／台中市新聞局提供
台中市政府加嚴防疫 明起洽公戴口罩丶實名登記。圖／台中市新聞局提供

因應全球疫情急速升溫，為降低群聚感染風險，台中市政府剛剛宣佈，明(16)日起，洽公民眾進入市府台灣大道及陽明市政大樓，均須戴口罩、量體溫、消毒雙手。另各機關將在洽公區「實名」登記來訪者姓名、電話等基本資料，做好風險管理。物流、外送或郵務人員則統一至1樓或B1「物流交付區」交貨，讓疫情風險降低。

秘書處表示，市府已於3月13日發布「因應COVID-19疫情防疫規範」，對市府及所屬機關各類活動、訪客、洽公、物流、會議及用餐等訂定規範。

由於台灣大道及陽明市政大樓皆為「集合式辦公場所」，受理勞工、社會福利、法律諮詢等各項業務，加上物流、外送人員，每日進出人數約達66000人及3000人次，在人流眾多情形下，市府以最高原則加強各項防疫措施。

秘書處強調，目前市政大樓出入口開放區域不變，民眾洽公須從台灣大道市政大樓惠中路及文心路1樓出入口、B1惠中樓兩側電梯及文心樓川堂側電梯、B2惠中路及文心路側電梯出入；陽明市政大樓則建議從陽明街前門(北側)、後門(南側)與地下停車場出入，呼籲民眾多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所，守護自身與他人健康。

另針對每日固定進出市政大樓上下班的市府員工，市府配合台中市疫情應變指揮中心提升一級開設，自3月2日起，每日均落實量測體溫、酒精殺菌消毒手部等措施，要求員工做好自我健康管理，若量測額溫發現超過37.5度，將請其戴口罩並儘速就醫。實施至今成效良好，目前暫未強制後勤員工佩戴口罩，後續將視疫情發展滾動檢討。

台中市政府加嚴防疫 明起洽公戴口罩丶實名登記。圖／台中市新聞局提供
台中市政府加嚴防疫 明起洽公戴口罩丶實名登記。圖／台中市新聞局提供

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