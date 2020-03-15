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不讓「破英文」阻礙觀光 南投縣府開課祭補助

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣每年也辦理「南投世界茶業博覽會」等大型活動，吸引海內外人士參加，縣府為此開課強化公務員的英語協調溝通能力。圖／南投縣政府提供
南投縣每年也辦理「南投世界茶業博覽會」等大型活動，吸引海內外人士參加，縣府為此開課強化公務員的英語協調溝通能力。圖／南投縣政府提供

南投縣政府為強化府內人員英語協調溝通能力，今年重啟開辦英語研習課程，由南開科大外語師資明天起至下月27日到府授課，每周2天各2小時，加強日常的聽、說、讀、寫，傳授英文檢定的應試技巧，盼有助觀光行銷讓南投邁向國際。

縣府指出，南投縣是觀光大縣，而結合在地產業文化，加強觀光行銷、拓展旅遊市場則是縣府施政首要目標，每年也辦理「日月潭萬人泳渡」、「南投燈會」、「南投沙雕藝術節」、「南投世界茶業博覽會」等大型活動，藉此打響南投觀光品牌。

縣長林明溱說，透過媒體宣傳及旅遊業者交流，行銷宣傳南投觀光增進國旅，也吸引國際旅客來台觀光，為南投帶來海內外商機，只不過，國際旅客增加，為了不讓破英文阻礙觀光，強化公務員的英語協調溝通能力成為行銷觀光的輔助關鍵。

縣府為此重啟辦理英語研習課程，人事處表示，2015年時曾辦理類似的外語研習，但因經費不足中斷，事隔5年，如今再次開辦將於明起至下月27日每周一、五下午2至4時開課，並邀南開科大專業師資以實務經驗教導口說和檢定技巧。

林明溱也表示，未來在預算經費許可下，且同仁仍有訓練需求或意願將續開辦，而今年除英語初級研習班，府內也提供英語教材借閱、辦公時間英語廣播與辦公室雙語環境等，同仁可請公假參加相關測驗考試，通過測驗也會有費用補助。

林明溱 燈會

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