優化觀光 彰化將改造鹿港生態公園、八卦山等景點
彰化縣政府為優化地方景點觀光遊憩環境，最近爭取到觀光局「八卦山生態體驗登山步道整備」「鹿港鎮生態公園活化」等5項計畫案共6700萬，其中鹿港鎮生態公園一直難以活化，縣府希望進行整體改善規劃，帶動生態公園觀光，且能配合未來設立鹿港轉運站，帶進觀光人潮。
彰化縣府城觀處處長田飛鵬表示，彰化縣獲交通部觀光局核定補助5案包括「八卦山生態體驗登山步道整備計畫」1800萬元，將辦理八卦山大佛區卦山路兩側、原培元中學周邊以及彰化藝術高中周邊區域現有的步道改善優化與規劃連結等，「鹿港鎮生態公園整體設施活化計畫」1800萬，將加強友善設施，引進地景遊戲場，改善既有設施品質，創造鹿港觀光遊憩新資源。
另還有二水鄉公所所提案執行的「二水鄉引水公園改善計畫」500萬元，福興鄉公所結合地方創生計畫所提報的「福興地方旅遊環境營造改善計畫」800萬，及鹿港鎮公所提報「鹿港鎮九曲巷等曲徑環境改善工程」經費1800萬元，將辦理鹿港九曲巷周邊人行徒步區鋪面、排水改善，既有水溝蓋汰換更新，優化鹿港鎮人行徒步空間。
鹿港鎮每年遊客數高達600萬人以上，鹿港鎮生態公園就在統一渡假村鹿港文創會館後方，生態公園內還有小鹿鹿園區，希望能打造鹿港的觀光亮點，但長久以來，遊客數仍有限，原因是樹木比較多，又有早期設置的防風牆，鹿港當地人都覺得該區域比較「陰」所以較無人氣。
田飛鵬說，由於生態公園周圍近年來已有不少新社區，又有傳藝特色教學的鹿江國際中小學，希望藉由整體規劃改造，活化鹿港鎮生態公園，增加在地民眾休憩利用率，也能帶動觀光發展。
縣府工務處長林漢斌表示，鹿港生態公園對面就是鹿港轉運站預定地，今年下半年將進行招商，未來除了提供客運轉運交通服務，也會結合商場營運，提供民眾更多元的服務。
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