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影／錫葉藤大爆花 「紫色浪漫」席捲南投

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年因旱冬大爆花，又吸引大批人車造訪。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年因旱冬大爆花，又吸引大批人車造訪。記者賴香珊／攝影

南投縣中寮、埔里等地「錫葉藤」近期盛放，紫色花朵開滿枝頭，成片紫花沿著牆面或道路兩側組成的迷人花牆、花廊，「紫色浪漫」席捲當地，也吸引大批民眾前往搶拍，攝影愛好者建議，鏡頭向上或聚焦取景，較能避開人群拍出好照片。

「錫葉藤」又名許願藤、祈願藤、皇后花環等，屬馬鞭草科，原產地為中美洲、西印度群島和墨西哥，30多年前被引進台灣，因是蔓性灌木，生長迅速好照顧，適合植成花牆或蔭棚，每年2至3月時盛放形成藍紫色花牆或花廊，吸睛迷人。

而中寮鄉永芳村長源隧道附近，一處茶花栽培場的呂姓農民因是「紫色控」因此引進種植整排錫葉藤，每年入春後，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年更因入冬後，雨量不足偏屬旱冬，因此大爆花，又吸引大批人車造訪。

彰化許姓攝影愛好者說，這片錫葉藤每年花況不一，紫色花牆姿態也都不同，因此他每年都來拍，而今年相較於往年，今年因大爆花，花況更盛，色彩也更豐盈，拍起來更美，照目前來看，花期應該可以持續到3月底。

同樣栽種大片錫葉藤，還有埔里鎮南村里慈光寺太陽廟旁的南平山道田生態農場，但有別於中寮隧道旁的紫色花牆，埔里農場因栽種在道路兩旁，因此變成美麗浪漫的紫色花廊，同樣成就浪漫的紫色美景，但風情各異，估計花期也可到3月底。

只不過，大批人潮難免會入鏡，也令美景失色，許則表示，錫葉藤因是攀藤植物，所在位置較高，因此鏡頭稍往上拍，或是聚焦拍花，多能避開藤下拍花的人，細看還能發現錫葉藤「花中有花」，真的避不掉人時就善用景深，讓遊客變成背景。

南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年因旱冬大爆花，又吸引大批人車造訪。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年因旱冬大爆花，又吸引大批人車造訪。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮南村里慈光寺太陽廟旁的南平山道田生態農場，錫葉藤栽種在道路兩旁，近期變成美麗浪漫的紫色花廊，估計花期可到3月底。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮南村里慈光寺太陽廟旁的南平山道田生態農場，錫葉藤栽種在道路兩旁，近期變成美麗浪漫的紫色花廊，估計花期可到3月底。圖／讀者提供
南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年因旱冬大爆花，又吸引大批人車造訪。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年因旱冬大爆花，又吸引大批人車造訪。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年因旱冬大爆花，又吸引大批人車造訪。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年因旱冬大爆花，又吸引大批人車造訪。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年因旱冬大爆花，又吸引大批人車造訪。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年因旱冬大爆花，又吸引大批人車造訪。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年因旱冬大爆花，又吸引大批人車造訪。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉永芳村長源隧道附近，長達80公尺的紫色花牆引爆當地「紫色浪漫」，今年因旱冬大爆花，又吸引大批人車造訪。記者賴香珊／攝影

埔里 攝影

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