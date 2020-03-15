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不要的3C記得送NOVA 中市環保局摸彩加碼贈防疫品
台中市環保局舉辦「回收GoGo囉 大禮等您抽！」今年4月1日起開跑，至7月14日止，持廢棄鍵盤、手機、螢幕無破損的筆記型電腦丶平板電腦等4類資訊回收物品，交至台中NOVA資訊廣場，可享好康優惠及摸彩券1張。
環保局表示，民眾拿上述4類廢資訊物品，交到NOVA資訊廣場英才店或東海店，即可兌換現金折價券100元或USB型LED燈、摸彩券1張，另加碼送環保洗碗精或抗菌洗手乳等好禮。抽獎禮包括吸塵器、微波爐及負離子空氣清淨機等家電，摸彩券數量有限，換完為止。
環保局說明，平時如需回收廢棄資訊物品，可交付清潔隊、全市內合格廢資訊物品回收商或處理廠，設有資訊物銷售站的大型賣場也有提供回收服務，回收地點可至「行政院環保署資源回收管理基金管理委員會」官網查詢。
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