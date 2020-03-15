台中國土計畫明送中央 增農地少工業區加強中台灣合作

台中市國土計畫新展望朝「生活、生產、生態、生機」四生一體的城市目標前進，結合周邊縣市共組中部經濟圈，推動區域合作取代個體競爭，提升中台都會競爭力。明(16)日提請國土計畫審議會大會審議，待內政部通過後，作為台中市空間發展的指標。

都發局長黃文彬指出，大台中國土新展望整合區域資源，將與周邊縣市共同組成經濟圈，推動區域合作，提升中台都會競爭力。

台中市近10年人口逐漸成長，其中社會增加率(移入移出)自0.24%上升至0.33%，顯見台中市對其它地區的吸引力，台中市國土計畫目標125年計畫人口訂為300萬人。

台中國土計畫以「生活、生產、生態、生機」四生一體的城市目標，未來空間整體發展構想朝向三大核心(中部都會核心、山城核心及雙港核心)、六大策略區、九大資源系發展。

為解決部分非都市土地公共設施水準不足及防災需求，將新增部分住商用地(新庄子、蔗廍、太平坪林地區等)，後續將透過新訂或擴大都市計畫程序辦理。

都發局也說，台中市國土計畫並非僅限於開發導向，在計畫中盤點全市生態網絡資源，透過疊圖分析指認出原始林生態保育(和平)、里山共生區域(淺山地區)、大肚山生態保育(大肚、龍井、沙鹿)、農業地景保育(大甲、大安及外埔)及溼地保育(高美、大肚溪口)等核心區塊；並導入都市韌性規劃、低碳發展、城市風廊及生態親水環境等手法，提升地區因應調節能力，落實國土保育。

在交通方面，台中以「i Doors-建構交通任意門」作為交通政策的核心理念，打造「二四六-智慧環行中都」，包含二大門戶(中部國際機場、台中港)、四個轉運中心(台中轉運中心、水湳轉運中心、烏日轉運中心、豐原轉運中心)、六環型系統(高、快速公路的三環、軌道運輸系統的三環)，透過不同公共運輸工具間整合發展，落實複合式大眾運輸網。

在農地維護與產業用地劃設議題，台中市國土計畫草案中農業發展地區劃設5.9萬公頃，經審查重新檢視後調整為6.09萬公頃，維護農地確保糧食安全；在產業發展上刪除中科產業用地260公頃；同時陸續盤點未登記工廠，除配合工廠管理輔導法執行外，針對群聚性未登記工廠，將指定產業園區協助工廠遷移，落實農地農用。

此案計畫(草案)與相關會議資料刊登於台中市國土計畫專網。

都發局表示，台中市國土計畫草案自去年辦理公開展覽後，於審議過程經台中市國土計畫審議會國土保育與海洋資源分組、城鄉與農業發展分組討論，重點包含空間整體發展構想、成長管理計畫、都市韌性規劃、環境保育、農地維護與產業用地等議題，全案獲得具體意見。