中市府員工餐廳明起供餐分流 座位設夾板獨立用餐

國際新冠肺炎疫情吃緊，台中市政府台灣大道及陽明市政大樓員工餐廳3月16日至27日試辦供餐分流，避免員工集中用餐情形，明天起並在部分座位加裝十字隔板，設置獨立用餐區，目前已完成設置。另更鼓勵外帶分流，提供安全用餐環境。

市府秘書處長顏迺倫表示，市府分別在台灣大道市政大樓(惠中樓地下1樓及10樓)與陽明市政大樓(地下1樓)設有員工餐廳，提供洽公民眾及市府同仁用餐。

秘書處指出，為疏散人潮、避免集中用餐，自3月16日至3月27日試辦供餐分流措施，中午11點至12點為自行取餐外帶時段，12點至下午1點為內用時段。

市府建議自助餐取餐時，配戴口罩、不要交談，餐廳也會供應個人式套餐、便當等多樣選擇。另外，台灣大道市政大樓文心樓1樓、惠中樓1樓均設有餐車，可提前電話預訂，中午至餐車外帶。

台灣大道及陽明市政大樓員工餐廳內用空間自3月16日起，將陸續部分座位加裝十字隔板，設置獨立用餐區，或將雙向座位改為單向，減少面對面用餐情形。

因應全球新冠肺炎疫情，市府自1月30日起即於門口設置乾洗手液，要求餐廳櫃位員工每日自主量測體溫、消毒雙手並配戴口罩，每日完成內用座位消毒及櫃位清潔消毒，每月委請專業消毒廠商進行環境大消毒。