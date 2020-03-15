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影／足感心！埔里婆婆媽媽趕製防護面罩 提供醫護抗疫
新冠肺炎疫情演變成全球大流行，第一線醫護人員辛苦又危險，南投縣埔里鎮的婆婆媽媽們，在立委馬文君號召下，DIY以透明投影片、泡綿和鬆緊帶做出2000個簡易防護面罩，連93歲的阿嬤都專心綁著鬆緊帶。醫護人員說，防護面罩簡單實用，不僅保護安全，更能讓他們感受各界的支持。
新冠肺炎在各國蔓延，台灣的防疫獲得國際肯定，民眾高度防疫意識是醫護人員最大的後盾。而各國普遍面臨口罩、消毒酒精等防疫器材缺乏，台灣卻有不少婆婆媽媽主動縫製布口罩、口罩套，增進台灣的防疫能量。
立委馬文君最近便號召埔里鎮數十名婆婆媽媽，在護理師指導下趕製2000個簡易防護面罩，送給埔里榮民醫院、佑民醫院等縣內醫護人員，作為基本防護器材。
這些志工有家庭主婦、退休教師，最高齡的是93歲的阿嬤，大家在護理師的指導下，熟練的將泡綿、投影片以雙面膠固定，以釘書針將鬆緊帶固定於投影片兩端，就是簡易防護面罩，為了避免汙染，志工全程戴手套、口罩。
馬文君說，2003年台灣爆發SARS疫情，國內也出現防疫物資不足，當時她是埔里鎮長，埔里造紙業者提供不織布等口罩材料，由公所動員志工製作口罩，送給民眾防護，大家有錢出錢有力出力，展現團結防疫的決心。
這次新冠肺炎疫情擴散，南部愛心業者賴月美捐贈泡綿等材料，她再次召集志工們動起來，製作簡易的防護面罩，供縣內醫護人員使用。
收到面罩的埔榮護理師說，防疫面罩以透明投影片為主，看似簡單卻很實用，在照顧病患時，能有效阻隔飛沫或體液噴濺到臉部，而這些防護面罩不僅防護健康，更能感受各界醫護人員的支持，大家團結一致，相信能早日度過新冠肺炎疫情。
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