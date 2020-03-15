彰化縣禁醫院探病 秀傳醫院以視訊螢幕供親友對話

新冠肺炎疫情持續緊繃， 彰化縣政府宣布13日起，縣內醫院禁止探病，彰化秀傳紀念醫院從今天起，提供zoom視訊系統，讓住院病人透過視訊螢幕與親友對話，昨天就有86歲的吳阿嬤透過視訊和孫女對話，病情好了許多。

秀傳醫療體系表示，總裁黃明和平時就很重視資訊科技，常常引進最新的資訊系統和設備，體系內的八家醫院及單位平常開會就是用zoom視訊連線，使用方便，民眾只要下載APP後，輸入ID即可連線。所以黃總裁就指示每個護理站都要在一部e化護理行動推車上的電腦設好視訊系統，提供給住院病人和親朋好友視訊會面。

尤其在新冠肺炎肆虐下，彰化縣政府為防止院內感染，禁止縣內醫院探夜，只能透過3C產品一解關懷之情， 但很多住院的老人家，沒有智慧型手機或不會使用視訊連線，秀傳這項zoom視訊系統服務讓他們覺得很窩心，看到兒孫們之後，都覺得病痛都好多了。

86歲的吳阿嬤，昨天透過視訊和孫女對話，孫女鼓勵阿嬤要聽醫師和護士的話，好好保養身體，阿嬤則回說她想要回家；在一旁的胸腔科主任林昌生也安慰阿嬤說，配合治療乖乖吃藥，才會早日康復回家。