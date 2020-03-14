彰化老人互助會財務危機連環爆 員林開協調會會長爽約

彰化近期爆出多起民間互助會疑似破產倒會事件，今天又傳出縣內「中華民國弱勢家庭自助協會」的老人互助會會員，請領不到互助金的危機，上千名會員擔心血本無歸，今天到員林南區公園開協調會，但江姓會長失約未出面，讓會員更為擔憂，已組成自救會請律師擬存證信函，記者致電江姓會長手機無人接聽。

有會員近日收到互助會每月的匯款單，總會員人數僅剩下1千多人，與1月分統計的5千多人相比突然驟降，才發現互助會運作出現異常。

邱姓會員說，10年來他繳了134萬元，最近才發現互助會名稱每兩年就改一次，有會員的丈夫死亡要領互助金，雖分兩個月給，但根本連本金都沒領到，找江姓會長卻推說沒有錢，有些會員覺得可疑不想再繳錢，但擔心連兩個月沒繳錢就失去會員資格，原本繳的錢都泡湯，有人已傻傻繳了2、3百萬。

他也指控，當時加入老人互助會是為了確保長輩過世後有錢可用，但江姓會長一家人管理互助會，擔心他們一步步脫產，大家辛苦累積下來的老本血本無歸。

立委陳素月說，今年過年後陸續有鄉親反應參加老人互助會，發生財務問題，有會員申請互助金但領到的錢比預期少很多，對互助會失去信心，希望先前繳的錢拿得回來，互助會對外號稱有立案，但經調查繳費收據上更改的名稱並沒有立案，互助會遊走法律邊緣，會員權益收損。