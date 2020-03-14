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婆婆媽媽當志工 製作面罩贈送醫護人員

中央社 / 南投14日電

武漢肺炎在全世界大流行，南投埔里鎮有數十名婆婆媽媽當志工，利用泡棉及透明投影片等材料，製作2000個簡易防護面罩，贈送給醫護人員，幫助他們保護自己，守護大家健康。

武漢肺炎疫情不斷升溫，中國國民黨籍立法委員馬文君動員位於南投埔里鎮的服務處數十名志工，利用泡棉、雙面膠、鬆緊帶以及透明投影片等材料，手工製作簡易的防護面具，志工們戴上手套，小心翼翼的用剪刀裁剪泡棉，再用雙面膠固定泡棉和投影片，1個簡易防護面罩就大功告成。

幫忙製作面罩的徐姓志工則說，在製作面罩之前，大家先訂出統一的規格，而且在製作的時候特別戴上手套和口罩加工，看到眾人一起合作製作出一個又一個的面罩，成就感油然而生，也希望能幫忙醫護人員保護自己，和大家一起度過防疫難關。

徐姓志工指出，為了確定製作出來的面罩大小都一樣，他們先把材料的規格以及製作步驟訂出來，然後志工們分組依序製作完成，完工的面罩前方有投影片，醫護人員戴上面罩時，可以防止病人的飛沫噴到臉上，達到最佳的保護效果。

馬文君接受媒體採訪時說，17年前SARS發生時，她是埔里鎮長，當時埔里鎮就有造紙業者捐贈不織布等用來製作口罩的材料，她馬上找來志工製作口罩，贈送給民眾，不過現在口罩被政府管制，於是動員志工製作面罩，送給第一線的醫護人員，希望能幫忙到防疫工作。

醫護人員 口罩 埔里

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