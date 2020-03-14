聽新聞
test
0:00 / 0:00
土地公廟當鄰居衍生交通問題 大同國中縮地助重建
彰化員林大同國中東北側的土地公廟福和宮，30年前從校內移到學校圍牆外，校方考量師生上下課通行安全，決定讓地3坪，廟方出資重建人行道空間，預計近日完工後於4月底舉辦入火安座儀式。
大同國中是南彰化國中第一大校，1970年代仍是大片農田，校址所在地舊稱黃厝庄，校地由黃氏在地士紳捐地，福和宮創立比大同國中早，建校後地方要求保留田頭土地公，校內小廟名為福和宮。
1990年校舍擴建，校方當時考量師生健康，廟方請示土地公後同意遷移到東北側校外角落，但因緊鄰校園，福和宮長年提供校方獎學金與弱勢助學金，大同國中師生每當參賽或校外教學前都會到福和宮求保佑，成為地方和大同國中的守護神，廟方還興建環保金爐，避免空汙影響師生。
地方人士表示，福和宮現址讓校園周邊人行步道出現斷點，學生被迫走在大馬路上有安全疑慮，地方傳出希望廟方遷移的聲音。
大同國中校長謝國士表示，學生不希望福和宮離開，積極與廟方協調後，評估東北側的活動中心與福和宮間有近10坪空間，足夠讓廟內移，也能恢復人行步道使用，近日施工將原有圍牆拆掉往內縮約3公尺。
福和宮主委周義新說，福和宮是地方信仰中心，因所在位置出現交通安全隱憂，地方上為此爭論，去年各界與校方努力協調下終於能順利重建，廟方未來將採環保金紙祭祀，更加改善環保問題，工程預計本月完工，4月底將舉辦入火安座儀式。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言