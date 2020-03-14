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土地公廟當鄰居衍生交通問題 大同國中縮地助重建

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化員林大同國中東北側與土地公廟福和宮緊鄰，校方讓地3坪，廟方出資重建人行道空間。記者林敬家／攝影
彰化員林大同國中東北側與土地公廟福和宮緊鄰，校方讓地3坪，廟方出資重建人行道空間。記者林敬家／攝影

彰化員林大同國中東北側的土地公廟福和宮，30年前從校內移到學校圍牆外，校方考量師生上下課通行安全，決定讓地3坪，廟方出資重建人行道空間，預計近日完工後於4月底舉辦入火安座儀式。

大同國中是南彰化國中第一大校，1970年代仍是大片農田，校址所在地舊稱黃厝庄，校地由黃氏在地士紳捐地，福和宮創立比大同國中早，建校後地方要求保留田頭土地公，校內小廟名為福和宮。

1990年校舍擴建，校方當時考量師生健康，廟方請示土地公後同意遷移到東北側校外角落，但因緊鄰校園，福和宮長年提供校方獎學金與弱勢助學金，大同國中師生每當參賽或校外教學前都會到福和宮求保佑，成為地方和大同國中的守護神，廟方還興建環保金爐，避免空汙影響師生。

地方人士表示，福和宮現址讓校園周邊人行步道出現斷點，學生被迫走在大馬路上有安全疑慮，地方傳出希望廟方遷移的聲音。

大同國中校長謝國士表示，學生不希望福和宮離開，積極與廟方協調後，評估東北側的活動中心與福和宮間有近10坪空間，足夠讓廟內移，也能恢復人行步道使用，近日施工將原有圍牆拆掉往內縮約3公尺。

福和宮主委周義新說，福和宮是地方信仰中心，因所在位置出現交通安全隱憂，地方上為此爭論，去年各界與校方努力協調下終於能順利重建，廟方未來將採環保金紙祭祀，更加改善環保問題，工程預計本月完工，4月底將舉辦入火安座儀式。

彰化員林大同國中東北側與土地公廟福和宮緊鄰，卻衍生交通問題。記者林敬家／攝影
彰化員林大同國中東北側與土地公廟福和宮緊鄰，卻衍生交通問題。記者林敬家／攝影
彰化員林大同國中東北側與土地公廟福和宮緊鄰，卻衍生交通問題，校方決定讓地3坪讓土地公廟重建。記者林敬家／攝影
彰化員林大同國中東北側與土地公廟福和宮緊鄰，卻衍生交通問題，校方決定讓地3坪讓土地公廟重建。記者林敬家／攝影

人行道 土地公 中東

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