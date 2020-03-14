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北斗高麗菜開放自採每顆10元 民眾開小貨車冒雨來
受新冠肺炎疫情影響，餐廳生意不佳，市場用菜量大減，彰化溪湖果菜市場積極護盤，也因前陣子雨水少，影響蔬菜賣像，二林鎮、北斗鎮今天都有農民乾脆開放民眾自採高麗菜，一顆僅賣5元、10元，比現在市場價便宜許多，民眾冒雨採菜。
北斗鎮劉姓菜農今天開放1分半大的初秋高麗菜園讓民眾自採，有民眾早上6點多就帶刀子、袋子下園採高麗菜。陳姓婦人與家人開來小貨車，花3個多小時採了90多棵菜準備分送親友。她說，現在市場一顆高麗菜約25元到30元，自採每顆才10元相當划算。
菜農劉保周說，為避免生產過盛，今年改以少量多批方式種植，目前高麗菜價平穩，先前曾開放民眾自採6、7次，都受好評才會續辦。
溪湖果菜市場總經理蔡健文說，3月春耕開始，菜價一般平穩，但現在菜價低迷已進場護盤，研判一路要護到清明節。現在雪翠高麗菜批發價格每公斤上價約10元，菜農可能考量賣到市場價格不佳，乾脆開放讓民眾自採。
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