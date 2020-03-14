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南投市半山坑美人樹過度修剪變醜 居民擔心被砍除

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市半山坑排水旁種植成排的美人樹，居民擔心因為綠美化工程被砍除。記者江良誠／攝影
南投市半山坑排水旁種植成排的美人樹，居民擔心因為綠美化工程被砍除。記者江良誠／攝影

南投市大庄路截彎取直工程，路線經過嘉興里垃圾掩埋復育場，市公所擔心會樹木受影響，希望衝擊降到最低，否則得妥善移植；但福崗路居民質疑，半山坑排水旁成排美人樹，之前修剪不當，最近更傳出因綠美化將被砍除，質疑政府作法不當。

南投縣建設處城鄉發展科長周洋攀說，半山坑排水是前瞻基礎建設「城鎮之心工程」一環，希望連結市區、南崗工業區和貓羅溪成為民眾休憩好地方。目前只是在規劃階段，由設計公司盤點周邊設施和路樹，優先改善停車空間和破舊兒童設備，對於一旁的美人樹、木棉樹，會盡量保存，如果工程需要，也會妥善移植，不會任意砍除。

白姓居民說，福崗路是南投交流道的重要聯絡道，福崗路沿著半山坑排水開闢，但只到南崗二路，南崗二路以西路段沒有拓寬。多年前市公所在半山坑排水旁種植美人樹、木棉樹，同時鋪設植草磚，作為停車空間和兒童遊憩區，但美人樹整修不當，枝幹過度修剪，變的光禿禿，有的還枯死。

最近更傳出為綠美化，要將植草磚挖除鋪設柏油，美人樹也將被砍掉。美人樹種植多年又高又壯，成排開花景觀優美，為了綠美化卻得砍樹，實在不應該。同樣是樹木，嘉興里垃圾掩埋復育場種植樹木，因為大庄路截彎取直受影響，公所還特地勘查，要求妥善保存移植。

南投市半山坑排水旁的美人樹修剪不當，變的光禿禿，有的還乾枯死亡。記者江良誠／攝影
南投市半山坑排水旁的美人樹修剪不當，變的光禿禿，有的還乾枯死亡。記者江良誠／攝影
南投市半山坑排水旁的美人樹修剪不當，變的光禿禿，有的還乾枯死亡。記者江良誠／攝影
南投市半山坑排水旁的美人樹修剪不當，變的光禿禿，有的還乾枯死亡。記者江良誠／攝影

綠美化 木棉樹 路樹

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