陳柏惟設沙鹿聯合服務處 發放樹苗綠化家園

台灣基進立委陳柏惟與民進黨台中市議員王立任今天共同成立沙鹿聯合服務處，現場準備樹苗發放給民眾，希望鼓勵大家多種樹，響應環保綠化家園。

陳柏惟與王立任成立沙鹿聯合服務處，還準備上千株樹苗發放，許多民眾到場排隊領取，有民眾還說，機會難得，一定要領1株「3Q」樹苗回去，綠化家園。

陳柏惟表示，過去本土陣營在沙鹿一直沒有民意代表設立服務處，這次他與王立任在沙鹿成立聯合服務處，除了基本的選民服務之外，就是希望能提供沙鹿在地鄉親更多元、更不一樣的服務，除了今天舉辦發放樹苗活動外，未來也會陸續舉辦各式的活動，造福更多沙鹿民眾。

王立任指出，他每年都會申請樹苗在他位於梧棲的服務處發放，排隊領取的民眾都十分踴躍，今年與陳柏惟在沙鹿成立聯合服務處後，也特地與陳柏惟共同爭取上千株樹苗發放給沙鹿鄉親，希望可以鼓勵大家多種樹、愛地球，響應環保。

對於最近中央與台中市針對中火的議題，陳柏惟與王立任都認為，面對空污問題，地方政府與中央應採取合作態度，若持續在中火議題上對立，難以擬定出有效改善空污的方法，呼籲以人民健康為優先，攜手協調出最佳解決辦法。