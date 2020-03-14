等了半年不用再遶道 彰化大埔截水溝護岸修好了

去年８月間，接連豪雨帶來的山洪淘刷下，造成彰化市大埔截水溝北側護岸及路面塌陷達70公尺，經縣府水資處緊急封閉道路，禁止車輛通行，並動用840萬元辦理這段護岸災害復建工程，卻遲未完工，讓民眾抱怨不斷，連縣長王惠美也多次表達關切，歷時半年，今天總算修好了，開放車輛通行，駕駛人說不用再遶道了。

彰化市大埔截水溝是彰化市重要的治山防洪排水，兩側的堤岸道路則是建國科大通往彰化交流道的捷徑，穿越了大埔路、中山路，是南彰化及花壇鄉民出入的重要道路，平時車流量甚大。

不過，大埔截水溝卻常因豪雨淘刷護岸，造成堤岸道路下陷及龜裂，危及護岸與行車安全，北側道段去年上半年才封閉施工，沒想到，利奇馬颱風及接連的豪雨侵襲，大埔堆水溝水勢滔滔，北側路段又出現路面龜裂與下陷，縣府水資處又再封閉施工，用路人必須繞道而抱怨。

縣府水資處長陳詔慶指出，大埔截水溝為早期施作的懸臂式擋土牆，使用年限較長，近年常因豪大雨造成崩塌，縣府歷年來也多次啟動災害復建進行修復，此次路段護岸發生崩塌主因為去年8月豪雨沖刷舊有護岸基礎，以致基礎淘空造成護岸崩塌及路面塌陷。

陳詔慶說，大埔截水溝在山洪盛大時，轉彎處容易淘刷護岸的土石，堤岸道路因水流滲入，容易造成龜裂與下陷，必須辦理道路封閉以利施工，長期而言，要配合縣府工務處辦理的「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」才能有效改善。