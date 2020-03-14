影／東勢林場螢火蟲提前現身 預計4月上旬大爆發

東勢林場是中部知名賞螢勝地，近日螢火蟲悄悄閃著螢光現身，令園區人員驚喜不已，預計4月上旬大爆發，螢火蟲數量可達20餘萬，閃閃螢光超浪漫。因應疫情，今年首度取消開鑼典禮，並增加導覽人員及志工，將賞螢團規模縮小，人潮分流，每場導覽人數不超過100人，雖賞螢是戶外活動，也呼籲遊客戴口罩。

占地200多公頃的東勢林場，往年約在3、4月林下可見螢光點點，園區規劃七大賞螢區，廣達10公頃，賞螢地點主要集中在生態池及舊螢火蟲館一帶，大爆發全區有超過20、30萬隻螢火蟲飛舞，點點星光，相當壯觀。

東勢林場副場長張銘鐘表示，今年因氣候溫暖、雨水充足，螢火蟲提前現身，3月6日已看到數隻黑翅螢悄悄現身，預計4月上旬會大爆發，高峰期自4月7日至4月22日，為期15天，螢火蟲數量可達20、30萬隻。