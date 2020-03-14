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影／東勢林場螢火蟲提前現身 預計4月上旬大爆發
東勢林場是中部知名賞螢勝地，近日螢火蟲悄悄閃著螢光現身，令園區人員驚喜不已，預計4月上旬大爆發，螢火蟲數量可達20餘萬，閃閃螢光超浪漫。因應疫情，今年首度取消開鑼典禮，並增加導覽人員及志工，將賞螢團規模縮小，人潮分流，每場導覽人數不超過100人，雖賞螢是戶外活動，也呼籲遊客戴口罩。
占地200多公頃的東勢林場，往年約在3、4月林下可見螢光點點，園區規劃七大賞螢區，廣達10公頃，賞螢地點主要集中在生態池及舊螢火蟲館一帶，大爆發全區有超過20、30萬隻螢火蟲飛舞，點點星光，相當壯觀。
東勢林場副場長張銘鐘表示，今年因氣候溫暖、雨水充足，螢火蟲提前現身，3月6日已看到數隻黑翅螢悄悄現身，預計4月上旬會大爆發，高峰期自4月7日至4月22日，為期15天，螢火蟲數量可達20、30萬隻。
張銘鐘說，東勢林場往年每晚7點及8點皆各安排一場賞螢導覽解說，由林場解說員帶領遊客前往螢火蟲的棲息地賞螢，假日每場可達300至400人。今年因應防疫，避免人潮聚集，園區首度取消開鑼典禮，並採人潮分流方式進行導覽，每10分鐘即進行導覽，每場導覽人數控制約50人，不會超過100人。他呼籲民眾，雖然是戶外賞螢，遊客仍要戴口罩。
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