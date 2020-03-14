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調高資收物收購價 彰化清潔隊關懷弱勢資收個體戶

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

環保署為提升回收量並關懷資收個體業者，今年擴大推動「資收關懷計畫」，以每人每月補助金上限3500元，且補助資收物收購金額優於市場價格，但彰化縣有清潔隊發現，有的資收個體戶雖然經濟困難，但相當低調不願被列冊，且每月才結算一次提供補助金，對於每天都需要現金收入的弱勢個體戶來說不切實際。

近年回收價格低落，讓以蒐集回收物變賣維生的個體戶收入大減，生活陷入困境，環保署從去年開始，在各縣市試辦「資收關懷計畫」，提升資源回收個體業者的照顧及福利，針對目前回收率較低的廢紙容器、廢塑瓶、廢電風扇等回收分類價格，提高收購價格，如廢紙容器提高至每公斤18元，較市場收購價格約4.5元高出4倍，鐵罐每公斤7元，也比市價2.5元高出許多。

彰化北斗鎮去年率先試辦，透過村里長提供在地弱勢資收個體戶名單列冊，每月約有8人加入，原本由個體戶將資收物拿到舊貨商兌換現金，再以單據向清潔隊申請補助，但今年改為將資收物直接交給清潔隊，北斗清潔隊說，每月結算一次資收物數量，提供個體戶補助金，曾經支付支票，但容易被弄丟，現在改給現金，較符合資收戶的需要。

埤頭清潔隊今年也從鄉內約28名資收個體戶中媒合出5名需要幫助的弱勢戶，清潔隊發現，有的個體戶雖長期撿回收物，但經濟狀況不錯或僅是兼差，反倒許多年長的弱勢戶，時常利用晚間、清晨，人煙稀少時外出撿回收，全身包得不讓人辨識出來，即便需要幫助，卻不願意提供個資加入計畫。

埤頭清潔隊長謝左民說，資收個體戶有的行動不便，也沒有車輛載送大量回收品，清潔隊每星期會派人到住所載回來整理，減輕他們的負擔。

廢紙 環保署 資源回收

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