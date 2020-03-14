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「小希臘」 風情爆紅 來看台中百年麗水漁港夕照
有百年歷史的台中市龍井區麗水漁港曾「熱鬧程度不輸台中港」，後因台中火力發電廠、中龍鋼鐵等廠進駐後，沒落了，如今台中市活化當地觀光景點，居民期盼透過「小希臘」、夕照、賞鳥、騎單車等，為當地帶來觀光人氣。
麗水里長陳耀墩說，麗水港在二大廠進駐前，近海就有豐富的漁產，近500戶家家戶戶都有竹筏、靠海維生，當地就有漁貨拍賣市場，二大廠30多年前進駐後，近海漁貨變少，漁港沒落了，如今討海人僅剩50多人，大部份居轉業進入二大廠或當包商粗工、清潔員等。
陳耀墩指出，麗水漁港在市府「小希臘」景觀工程建設後，在夏天吸引遊客來此騎單車、賞夕陽，麗水漁港堤頂、龍港國小旁有一排長達300公尺的榕樹，因強勁海風吹襲而為之「折腰」，如同鞠躬90度，成了當地特有的「鞠躬樹」，也提供遊客遮蔭，夕照廣受網友推薦，一旁大肚溪出海口有候鳥聚集集，是賞鳥熱區，里內還有一家沒看板、無菜單料理餐廳，要先預訂，感覺「人氣有回來」。
陳鈺桓是里長陳耀墩的高中同學，在五年前就開始拍麗水港的夕照，並貼在臉書上和臉友分享。陳鈺桓推薦，首選夏天最適合拍夕陽。「就是抓緊太陽西沈後出現的那一抹紅霞」，紅霞出現的時間不一定，有的遊客專程來這一趟，一不小心就錯過，就無法重來，相當扼腕。
陳鈺桓指出，賞鳥季則在冬天一直延續到春天，這個季節還看得到，很多候鳥會停留在大肚溪出海口，以及荒廢的汙水處理池邊。
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