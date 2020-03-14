彰化縣政府服務及廉能表現 縣府民調有9成民眾滿意
彰化縣政府政風室在縣長王惠美去年上任一周年時，委託民調公司針對員工服務品質及廉能工作等四個項目辦理電話民調，最近民調結果出爐，有9成縣民及廠商滿意縣府的整體廉政表現，有近8成滿意不濫用行政資源的表現 。
政風處表示，這四項民調結果如下：
(一)服務及效率：有9成以上的受訪者滿意縣府公務人員的「服務態度」及「辦事效率」。
(二)廉潔施政：9成4的受訪者表示未曾親身經歷或聽聞人員有「辦事需要送禮」、「需要找人關說」、「需要應酬」。
(三)依法行政：有9成5的受訪者感到滿意；若遇到不法情事時，逾8成的受訪者會提出檢舉。
(四)不濫用行政資源：近7成9的受訪者滿意縣府「落實撙節開支，避免浪費行政資源」所做的努力；另外，8成1的受訪者對於縣府「整合有限資源，以達到節省公帑並發揮最大行政效益」感到滿意。
這項民調是由民調公司在去年8年12月18日至26日，總計撥打了3338通電話，完成704份有效樣本。
縣府表示，王縣長非常重視廉能施政，前年12月25日上任後，即要求縣府政風處規劃18項廉能措施，並從108年1月起辦理「建立廉能政府」宣導活動，108年3月親率一級主管在縣府中庭簽署「廉能公約」，並邀請彰化地檢署檢察長徐錫祥及彰化地方法院院長蔡名曜蒞臨見證。
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