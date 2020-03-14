歐式庭園10萬株薰衣盛開 九族文化村「等待愛情」
日月潭九族文化村富士櫻盛開，還種植10萬株西班牙薰衣草，花況特別優，許多民眾因新冠肺炎無法出國，更多人也擔心疫情擴散精神緊繃，九族文化村推出「紫戀薰衣草」活動，只要650元再享日月潭纜車免費搭乘，建議大家走出戶賞花，讓大自然療癒身心靈。
九族文化村經理黃瑞奇說，園區內「水沙連歐洲宮廷花園」種植10萬株西班牙薰衣草，如同漫步在法國普羅旺斯，紫色薰衣草圍繞身旁、隨風擺動著，今年更加入金魚草、四季海棠、香瑾及一串紅等五顏六色的花種，群芳爭妍艷麗與紫色薰衣草相互呼應，讓人心情放鬆。
為了讓遊客感受紫色薰衣草的浪漫，九族文化村3月開始每周六都邀請樂團演奏，包含台灣陶笛樂團、欣悅室內樂集、台灣絲竹樂團、默思樂音樂劇團，連續5周遊客都能在悠揚的音樂聲中賞花，視聽享受大滿足。
另有替戀人設計的「紫色情人節：紫衣快閃」活動，3月21日下午3點只要情侶穿上紫色情侶裝，在歐洲花園中央噴泉完成指定動作，就可以獲得專屬的薰衣草小禮物。
薰衣草的花語是「等待愛情」，九族文化村明信片大展提供了各式特色明信片，即日起至4月5日止，只要購買明信片，寫好後投到遊客中心郵筒裡，業者就會幫忙貼上郵票，將心意寄到對方手中。
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