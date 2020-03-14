台中運動局偕手「藍鯨女足」今年紮根運動熱區足球計畫

台中市積極推廣足球運動，去年首次舉辦幼兒園盃及國小迷你足球賽，廣受各界好評，今年將擴大舉辦將幼兒園盃推廣至全市29區；此外，運動局長李昱叡日前也特地向台中城市代表隊「藍鯨女足」總教練呂桂花請益，今年將合作推動「運動熱區足球計畫」，提供從幼年到老年不同足球活動，達到培育選手、培養球迷的目標。

運動局長李昱叡表示，台中巨蛋預計111年動土、115年完工，完工後將可辦理5人制足球賽；在培育足球人才方面，台中去年首次舉辦幼兒園盃迷你足球賽及國小迷你足球賽，廣受各界好評，今年將舉辦「2020台中市迷你足球全區深耕計畫」，盼藉由推動定期的迷你足球課程進入幼兒園，培養孩子運動興趣，落實運動扎根。

李昱叡表示，「台中藍鯨」作為地主足球隊，去年奪得台灣木蘭女子足球聯賽年度總冠軍，創下3連霸的輝煌紀錄，市府將與藍鯨女足共同透過「109年運動熱區足球計畫」提供幼年到老年人不同足球活動，吸引更多熱愛足球運動的民眾；同時也會規劃女足訓練更多元，數位化提供標準評估、簡易追蹤與精準訓練，提升球員訓練的質與量。

「藍鯨女足」總教練呂桂花表示，台中藍鯨近年致力於完整足球選手培訓及發展制度，從學齡前期的校園巡迴推廣活動，到服務國小階段的台中藍鯨足球學校，逐步深耕足球興趣。