台中運動局偕手「藍鯨女足」今年紮根運動熱區足球計畫
台中市積極推廣足球運動，去年首次舉辦幼兒園盃及國小迷你足球賽，廣受各界好評，今年將擴大舉辦將幼兒園盃推廣至全市29區；此外，運動局長李昱叡日前也特地向台中城市代表隊「藍鯨女足」總教練呂桂花請益，今年將合作推動「運動熱區足球計畫」，提供從幼年到老年不同足球活動，達到培育選手、培養球迷的目標。
運動局長李昱叡表示，台中巨蛋預計111年動土、115年完工，完工後將可辦理5人制足球賽；在培育足球人才方面，台中去年首次舉辦幼兒園盃迷你足球賽及國小迷你足球賽，廣受各界好評，今年將舉辦「2020台中市迷你足球全區深耕計畫」，盼藉由推動定期的迷你足球課程進入幼兒園，培養孩子運動興趣，落實運動扎根。
李昱叡表示，「台中藍鯨」作為地主足球隊，去年奪得台灣木蘭女子足球聯賽年度總冠軍，創下3連霸的輝煌紀錄，市府將與藍鯨女足共同透過「109年運動熱區足球計畫」提供幼年到老年人不同足球活動，吸引更多熱愛足球運動的民眾；同時也會規劃女足訓練更多元，數位化提供標準評估、簡易追蹤與精準訓練，提升球員訓練的質與量。
「藍鯨女足」總教練呂桂花表示，台中藍鯨近年致力於完整足球選手培訓及發展制度，從學齡前期的校園巡迴推廣活動，到服務國小階段的台中藍鯨足球學校，逐步深耕足球興趣。
運動局表示，108學年度中等學校足球聯賽正在進行中，台中代表隊黎明國中男子足球隊及潭秀國中男子足球隊北上台北參賽。相關賽事臉書粉絲專頁「台中酷運動」: https://m.facebook.com/SPBTAICHUNG/ 。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言