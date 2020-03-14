因疫被隔離或檢疫 牌照稅及房屋稅可展延一個月繳納

因應新冠肺炎疫情影響，彰化縣地方稅務局表示，今年使用牌照稅及房屋稅繳納期限，如因疫情隔離或檢疫無法於該期間繳稅，可展延一個月，並建議納稅人線上繳納，既便利又防疫。

今年使用牌照稅期間從4月1日至4月30日、房屋稅繳納期間5月1日至6月1日，稅務局表示，個人、法人及非法人團體的負責人或主辦會計人員，因疫情隔離或檢疫無法在該期間繳稅，繳納期限分別展延至同年5月31日(適逢假日順延至6月1日)及6月30日，如在展延期限屆滿時，仍在接受隔離治療，繳納期限可自隔離治療結束的次日起展延20日。

稅務局說明，展延期限繳納案件，納稅人無須事前提出申請，只要於展延期限內檢具主管機關開立隔離或檢疫等相關證明文件，向稅捐機關申請並繳納稅款。另外，受疫情影響無法在繳納期間內一次繳清稅款，可在規定繳納期間（含展延期間）向稅捐機關申請延期或分期繳納。

為便利民眾申辦稅務，地方稅務局網站推出「防疫安心e稅專區」，提供24小時全天候的線上服務，不出門也能完成稅務申辦，民眾可多加利用！民眾如有相關問題，可撥該局免費服務電話0800-476969洽詢。