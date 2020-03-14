台中海線大樓建案崛起！不受疫情影響銷售破5成
三井Outlet Park購物商場進駐台中港區，加上重要聯外交通建設興築，帶動台中海線房市，包括台中在地建商如富宇、鋮豐、德光與北部建商如遠雄、長虹等，爭相插旗海線清水區推案，其中鋮豐「青雲賦」大樓建案在年後推案，銷破五成，不受疫情的影響。
根據實價登錄資料顯示，台中市清水區106到108年土地平均最高單價從17.5萬元，攀升到34.96萬元，漲幅近一倍，目前區域預售屋最新房價，每坪已經攀升至「2」字頭。
鋮豐「青雲賦」經理邱工銘分析，清水區早期以透天建案為主力，近年來，隨著建地價格不斷攀升，房價也跟著水漲船高，透天建案一戶超過800萬元，令首購族却步，針對首購族推出的大樓應運而生。
邱工銘舉例，他過去在清水、梧棲推出6案透天建案，「青雲賦」是首次推出的大樓建案，針對首購族，產品規畫25到28坪2房、33坪3房格局，總戶數108戶，其中八成是2房產品，且2房產品為2房二衛，強調低管理費，年後進場，締造銷售佳績，銷售破五成，主力客層包括中科員工、在地年輕人、軍公教、退休族等。
邱工銘說明，「青雲賦」基地位於清水中華路、民族路口，鄰近學區建國國小、清水國中，以及五運動公園、台中市立圖書館清水分館；附近就是全聯福利中心清水鰲峰店、清水第二市場，港區藝術中心、三井Outlet Park，生活機能強。
他指出，周邊交通便利，開車上西濱高架、國三沙鹿交流道，離清泉崗機場不遠，附近有沙鹿車站，未來捷運藍線西起台中港，經沙鹿火車站沿台灣大道進市區已在106年納入前瞻計畫，將打造更完整交通路網。
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