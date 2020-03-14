台中海線大樓建案崛起！不受疫情影響銷售破5成

清明掃墓又是一波防疫挑戰，彰化市嚴格化，取消超渡法會，第一、第二納骨塔自3月21日起禁止入塔；台中市有35個納骨塔雖未禁入，但即日起管制每次僅50人入內，超過得在戶外排隊，也全程要戴口罩，市府並力推線上掃墓；南投法會規模縮小並建議分流掃墓。

2020-03-13 23:15