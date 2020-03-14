學童雨中體驗插秧不減興致 台中外埔彩繪稻田5月亮相

為活化農地，並營造農村景觀，台中市農業局以高美濕地景觀作為彩繪稻田設計基底，今早由農業局、外埔區農會帶領馬鳴國小學童共15人，穿著雨衣在彩繪外埔區永豐里六分路旁農田一起彎腰體驗插秧，儘管下著雨，仍不減學童插秧興致，也讓學生認識在地文化，拉近學生與食物、農業、自然及土地的關係，找回對環境生態的感情。

台中市農業局表示，彩繪稻田運用白、綠、黃及紫4種顏色稻秧編織而成，為完成彩繪稻田，須先由設計團隊進行圖案設計，再由專業工作團隊於農田進行整地、翻土、畫線、座標定位等工作，讓小朋友參與插秧，並藉由經驗老到的農友現場指導，除了教導學童插秧的知識與技術外，也代表傳統稻米產業文化的傳承。