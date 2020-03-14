影／林佳龍：生煤自治條例是我的成果 盧停滯還怪中央

市場攤商因為忙碌難抽空排隊購買口罩，交通部長林佳龍、立委黃國書協調爭取經濟部配額，以各公有市場一星期營業6天計算配送口罩總額量，並前往建國市場瞭解口罩配售情形，共同加強防疫、了解攤商需求。

針對行政院昨天宣布要廢止「台中管制生煤自治條例」，林佳龍表示，不要再政治化操作，要為市民而想，大家坐下來好好修改管制生煤自治條例，和中央溝通。

林佳龍舉例說，好不容易爭取到2座燃氣機組取代4座燃煤機組，對空汙改善也很重要，「不要去糾結這4座燃煤機組」，若緊急狀況需要備用，「就是停用，以燃氣取代燃煤」，不應該中央都錯，千錯萬錯都是別人的錯，怪東怪西就不怪自己。

林佳龍說，台中市府能走到今天，以管制生煤自治條例作為槓桿，啟動空汙改善。他說，4年來他擔任市長有具體的成果，為什麼這2年停滯了，大家看到都是政治上的紛爭。他呼籲台中市府應該為市民而想，努力再努力。林佳龍說，做為台中市民，他發自內心期待，也願意協助他們做適法性修正，讓台灣空品更好。

台中市國民黨團表示，維護市民健康是最重要的事，市政也是延續的。國民黨團說，當年林佳龍制訂這項自治條例至今，盧秀燕認真執行，「減煤、減碳、減少空汙」立場未曾改變，中央現在為了不缺電，替廠商鬆綁法令，回過頭來廢止台中管制生煤自治條例，這才是政治性的操作。

台中市法制局長李善植表示，前市府為改善中部嚴重空汙，105年1月公告生煤管制自治條例，要求4年減4成生煤。根據環保署105年函文行政院，也認為該自治條例對減少生煤使用的相關規定並未牴觸空汙法，生效施行超過4年，環保署從未宣告無效，如今突然宣告無效，時間點令人起疑。

關於行政院宣告無效，台中市將依地方制度法第30條規定提起大法官釋憲，在大法官做出決定前，會依法提起定暫時處分，使行政院宣告部分條文無效，先暫時停止執行。

台中市府表示，關於行政院宣告無效，後續將依地方制度法第30條規定，提起大法官釋憲，在大法官做出決定前，會依法提起定暫時處分，使行政院宣告的無效，先暫時停止執行。