台灣加油！僑泰高中服裝科捐出7500自製口罩套

僑泰高中校長溫順德今天說，因應新冠肺炎疫情，僑泰高中服裝科學生在老師指導下，利用實習課製作近7500個可換洗的口罩套已經完成，嘉惠校內6600名師生及鄰近弱勢族群。校方舉辦捐贈儀式，感謝服裝科守護師生健康，也展現校園防疫的決心。

捐贈儀式會場中央用550個口罩套排成台灣圖案，背景呈現「台灣加油」、「僑泰高中服裝科口罩捐贈，感謝您守護我們健康」等字樣。

僑泰高中校長温順德從服裝科捐贈代表手中陸續將口罩套轉交給國中部、高中部、高職部各年級學生代表、自治會代表。董事長蔡玉堂頒發感謝狀，感謝服裝科師生無私奉獻，並對學校致力提升校園防疫的用心給予高度肯定。

捐贈儀式結束後，温順德攜帶口罩套，前往鄰近各里里長辦公室，請里長轉贈社區弱勢民眾，各里長也感謝學校的用心。