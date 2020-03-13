快訊

假新聞？ 巴西總統推文駁媒體：我的新肺採檢結果是陰性

台灣加油！僑泰高中服裝科捐出7500自製口罩套

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中的口罩套捐贈儀式會場，以550個口罩套排成台灣圖案，背景呈現「台灣加油」、「僑泰高中服裝科口罩捐贈，感謝您守護我們健康」等字樣。圖／僑泰高中提供
僑泰高中的口罩套捐贈儀式會場，以550個口罩套排成台灣圖案，背景呈現「台灣加油」、「僑泰高中服裝科口罩捐贈，感謝您守護我們健康」等字樣。圖／僑泰高中提供

僑泰高中校長溫順德今天說，因應新冠肺炎疫情，僑泰高中服裝科學生在老師指導下，利用實習課製作近7500個可換洗的口罩套已經完成，嘉惠校內6600名師生及鄰近弱勢族群。校方舉辦捐贈儀式，感謝服裝科守護師生健康，也展現校園防疫的決心。

捐贈儀式會場中央用550個口罩套排成台灣圖案，背景呈現「台灣加油」、「僑泰高中服裝科口罩捐贈，感謝您守護我們健康」等字樣。

僑泰高中校長温順德從服裝科捐贈代表手中陸續將口罩套轉交給國中部、高中部、高職部各年級學生代表、自治會代表。董事長蔡玉堂頒發感謝狀，感謝服裝科師生無私奉獻，並對學校致力提升校園防疫的用心給予高度肯定。

捐贈儀式結束後，温順德攜帶口罩套，前往鄰近各里里長辦公室，請里長轉贈社區弱勢民眾，各里長也感謝學校的用心。

僑泰高中的口罩套捐贈儀式會場，以550個口罩套排成台灣圖案，背景呈現「台灣加油」、「僑泰高中服裝科口罩捐贈，感謝您守護我們健康」等字樣。圖／僑泰高中提供
僑泰高中的口罩套捐贈儀式會場，以550個口罩套排成台灣圖案，背景呈現「台灣加油」、「僑泰高中服裝科口罩捐贈，感謝您守護我們健康」等字樣。圖／僑泰高中提供
僑泰高中校長温順德（左）將口罩套轉贈南和里里長黃寶蓮（右）。圖／僑泰高中提供
僑泰高中校長温順德（左）將口罩套轉贈南和里里長黃寶蓮（右）。圖／僑泰高中提供

口罩 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

影／「防疫詐騙」現蹤 北市警籲針對健保、網購防詐

兒童口罩剩一堆 2622家藥局今起停配三天

詐團趁新冠肺炎發財 全台178件口罩假網拍

女員工製口罩手指遭機器截斷 總統帶雞精探視

相關新聞

台中轉運站？台中轉運中心？台中車站指標民眾霧煞煞

台中轉運中心與台鐵台中新站共構後，動線問題重重。民進黨市議員陳世凱、黃守達今天邀交通局、臺鐵相關單位現勘指出，去年底「台...

影／彰化禁探病 醫院出動行動通訊平台讓親友視訊探病

為加強防堵新冠肺炎疫情，降低社區感染風險，彰化縣今天起各醫院禁止探病，衛福部彰化醫院還配合推出行動通訊平台到病房，提供病...

影／雙龍瀑布七彩吊橋4/1啟用！3/18網路開賣門票

等待多時的信義鄉雙龍瀑布及吊橋，南投縣府正式宣布將於4月1日正式對外亮相，在完成對外接駁及停車場路線規劃後，目前已在雙橋...

台中后里路口狹窄車禍頻傳 地方居民盼水溝加蓋解決

台中市后里區后神路轉入甲后路二段721巷處，因路寬不夠，橋墩凸出，橋墩樑柱擋住視線形成死角，車禍頻傳，立委楊瓊瓔服務處、...

打造台中小希臘 麗水漁港二期跨河橋動工

台中市麗水漁港跨河橋及自行車道改善工程今天開工，希望完工後與高美濕地相呼應，成為熱門打卡熱點。台中市長盧秀燕說，未來延伸自行車道，新設跨越麗水大排橋梁，將可串連約6公里自行車道，增添悠活漫遊感，完工後成為適合拍婚紗、旅遊的希臘風麗水漁港，與高美濕地南北相呼應，形成打卡熱點。

防疫掃墓不進納骨塔 彰化市還一併取消超渡法會

清明節即將到來，由於新冠肺炎疫情仍然嚴竣，為避免掃墓人潮造成群聚感染，彰化市長林世賢宣布，市公所除取消超渡法會外， 彰化...

影／鹿港十宜樓修復開工 二百年豪宅將風華重現

彰化縣鹿港鎮著名的歷史建築十宜樓今天舉行修復工程開工典禮，彰化縣長王惠美說，鹿港是個開放式博物館，十宜樓是廈郊代表建築物...

因疫情彰化201人協商減少工時 依法仍可領基本工資

新冠肺炎疫情持續擴大，部分廠商因上游原料不足，影響正常生產或營運，紛紛減少工時因應，彰化縣政府勞工處已受理6家廠商共提出...

日月潭觀光業遭嚴重衝擊 商圈上午自救全面高規格消毒

日月潭風景區近期受新冠肺炎疫情影響，搭船遊湖人數掉九成，不只船家受到嚴峻衝擊，商圈業績尤其低迷，日管處上午決定化危機為轉...

南投清明掃墓防疫措施出爐 進入納骨塔得戴口罩

清明節即將到來，為避免群聚感染，南投縣政府提醒民眾多提前在平日掃墓分散人流，並做好防疫措施，減少感染風險。名間鄉皇穹陵紀...

這款手套居然可以按摩穴位？弘光學生創作太驚人

新冠肺炎疫情延燒，人心惶惶，弘光科技大學護理系5位學生在老師指導下，使用手套、各式珠子、各色縫線製作「對症之穴位按摩手套...

台中百年麗水漁港二期跨河橋今動工 華麗轉身成小希臘

台中市長盧秀燕今天主持台中市龍井區麗水漁港改善工程第二期跨河橋及自行車道改善工程開工典禮。台中市長盧秀燕說，推動龍井區已...

熱門新聞

一封百年信 曝321年前清朝富商墓園是真武踏龜穴地理

影／雙龍瀑布七彩吊橋4/1啟用！3/18網路開賣門票

桃園龜山、蘆竹居家隔離數最高 鄭文燦赴衛生所慰問

她臉書留言基隆首確診在某社區被法辦 上網道歉未查證

嘉義縣首次收購荔枝椿象 有人1次繳逾300片收入千餘元　

影／台南出現第5起登革熱案例 市政府大陣仗噴藥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。