影／彰化禁探病 醫院出動行動通訊平台讓親友視訊探病

為加強防堵新冠肺炎疫情，降低社區感染風險，彰化縣今天起各醫院禁止探病，衛福部彰化醫院還配合推出行動通訊平台到病房，提供病人與親友視訊，讓民眾能透過視訊關心生病的親友。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣今天起全縣31家醫院禁止探病，唯有加護病房、安寧病房等特殊探視需求，經醫師醫療專業同意才可探視，不過仍可有一人陪病照顧病患，採實名制，若違反探病禁令，依傳染病防治法最高可裁罰1萬5000元，建議有探病需求民眾可採視訊方式關懷親友。

不過今天禁止探病首日上路，不免也有想探病的民眾抱怨，而且因很多住院的老人沒有智慧手機或不會使用，也引發見不到家人的怨言。

彰化醫院院長謝文淮召集護理科、資訊室、醫行室等單位，原本決定利用4台行動式通訊平台，直接推到病床前，讓親友可以視訊探病，今天有前來探病的民眾因不得進入病房，就在大廳和病患視訊起來，因需求量高，院方也決定增加到15台行動通訊平台。

63歲的劉女士不習慣用手機，今天透過行動式通訊平台的螢幕和兒子視訊，一旁的神經外科主任趙紹清還加入對話，安慰病人好好養病，快點出院就不用視訊了；鄭女士則透過螢幕和2歲的小姪孫視訊，對於醫院提供視訊服務，都感到相當貼心。

還有李先生與妻子視訊，李先生向關心他的妻子說「昨天清瘡會痛」，謝文淮在一旁慰問說，為了降低感染風險，保障病人的安全，所以縣府決定不能探病，請大家體諒，李先生也說「這樣很好啊」。

謝文淮說，行動式通訊平台將在各病床間穿梭，為了掌握效能，必須請病人前一天向各樓層護理站預約使用，這方面的服務對象預期以老人家居多，年輕患者就請用自己的手機視訊。