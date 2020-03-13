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影／雙龍瀑布七彩吊橋4/1啟用！3/18網路開賣門票

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
全台最長最高的信義鄉雙龍瀑布及吊橋，南投縣府正式宣布將於4月1日正式對外亮相。圖／南投縣政府提供
全台最長最高的信義鄉雙龍瀑布及吊橋，南投縣府正式宣布將於4月1日正式對外亮相。圖／南投縣政府提供

等待多時的信義鄉雙龍瀑布及吊橋，南投縣府正式宣布將於4月1日正式對外亮相，在完成對外接駁及停車場路線規劃後，目前已在雙橋橋頭建置220個停車位，考量部落內無大型停車空間且巷道狹小，每日園區遊客將採總量管制，數量為1500人，上午800人，下午700人；入園門票將採線上預約購票，自3月18日起於「南投好好玩」網站、APP開賣。

南投觀光處指出，斥資5500萬元興建的雙龍步道、瀑布及吊橋，風景區最受大家期待的景點，就是全台最深、最長的雙龍瀑布七彩景觀吊橋，跨距長342公尺、河谷深達110公尺，等同於30層樓高，橋面設計採階梯式共有420階，行走在懸岩峭壁上，吊橋以七色彩虹作為創作的靈感，每50公尺就有一種顏色，遠眺雙龍瀑布、俯瞰美麗溪谷，有如走在彩虹之上，景色壯麗迷人。

觀光處表示，為鼓勵民眾走出戶外運動，有益身心健康，雙龍吊橋每周一公休，開放時間為每周二至周日，從上午8時開放到下午4時止，吊橋限載人數250人，但為了不造成部落的出入不便，風景區採總量管制每日1500人，且需於3月18日起提前上網「南投好好玩」或APP購票，一般旅客全票100元、優待票70元，65歲以上老人特惠票30元。

由於前往雙龍七彩吊橋必經道路台16線、縣道投97線，道路狹窄、有急彎、無會車空間，全面禁行甲類大客車，遊客需要先自行轉搭乘乙類大客車（中小巴），或九人座車輛前往雙龍橋旁停車接駁處，再轉乘園區內接駁專車，自行駕車者，車可停放水里收費停車場，再搭乘6228豐榮客運至雙龍活動中心站下車，再步道1公里，經由挑戰級步道抵達吊橋前；另配合新冠肺炎防疫期間，請遊客配合「量測體溫」及「手部酒精清潔」措施，必要時請配戴口罩。

全台最長最高的信義鄉雙龍瀑布及吊橋，南投縣府正式宣布將於4月1日正式對外亮相。圖／南投縣政府提供
全台最長最高的信義鄉雙龍瀑布及吊橋，南投縣府正式宣布將於4月1日正式對外亮相。圖／南投縣政府提供
前往全台最長最高的信義鄉雙龍瀑布及吊橋，必須經過長達近1公里的挑戰登山步道。圖／南投縣政府提供
前往全台最長最高的信義鄉雙龍瀑布及吊橋，必須經過長達近1公里的挑戰登山步道。圖／南投縣政府提供

吊橋 停車場 新冠肺炎

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