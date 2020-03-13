影／雙龍瀑布七彩吊橋4/1啟用！3/18網路開賣門票

等待多時的信義鄉雙龍瀑布及吊橋，南投縣府正式宣布將於4月1日正式對外亮相，在完成對外接駁及停車場路線規劃後，目前已在雙橋橋頭建置220個停車位，考量部落內無大型停車空間且巷道狹小，每日園區遊客將採總量管制，數量為1500人，上午800人，下午700人；入園門票將採線上預約購票，自3月18日起於「南投好好玩」網站、APP開賣。

南投觀光處指出，斥資5500萬元興建的雙龍步道、瀑布及吊橋，風景區最受大家期待的景點，就是全台最深、最長的雙龍瀑布七彩景觀吊橋，跨距長342公尺、河谷深達110公尺，等同於30層樓高，橋面設計採階梯式共有420階，行走在懸岩峭壁上，吊橋以七色彩虹作為創作的靈感，每50公尺就有一種顏色，遠眺雙龍瀑布、俯瞰美麗溪谷，有如走在彩虹之上，景色壯麗迷人。

觀光處表示，為鼓勵民眾走出戶外運動，有益身心健康，雙龍吊橋每周一公休，開放時間為每周二至周日，從上午8時開放到下午4時止，吊橋限載人數250人，但為了不造成部落的出入不便，風景區採總量管制每日1500人，且需於3月18日起提前上網「南投好好玩」或APP購票，一般旅客全票100元、優待票70元，65歲以上老人特惠票30元。