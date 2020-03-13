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台中后里路口狹窄車禍頻傳 地方居民盼水溝加蓋解決

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市后里區后神路轉入甲后路二段721巷處，因路寬不夠，橋墩凸出，橋墩樑柱擋住視線形成死角，車禍頻傳，立委楊瓊瓔服務處、台中市議員陳本添今日邀集相關單位進行會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市后里區后神路轉入甲后路二段721巷處，因路寬不夠，橋墩凸出，橋墩樑柱擋住視線形成死角，車禍頻傳，立委楊瓊瓔服務處、台中市議員陳本添今日邀集相關單位進行會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市后里區后神路轉入甲后路二段721巷處，因路寬不夠，橋墩凸出，橋墩樑柱擋住視線形成死角，車禍頻傳，立委楊瓊瓔服務處、台中市議員陳本添今日邀集中市府建設局、台中農田水利會、后里區公所及眉山里長潘錦致等人進行會勘，要求早日將甲后路二段721巷旁的后里圳幹線水利溝轉彎處加蓋，以利車輛進出。建設局表示，路旁水溝加蓋雖可解決路口停等區狹窄問題，但因有高程落差及緩衝路段短，需評估其安全性。

陳本添表示，后神路轉入甲后路二段721巷，因兩側橋墩凸出，路寬不夠，加上橋墩樑柱立於兩側常造成車輛擦撞，因此地方向市府陳情，希望早日把甲后路二段721巷旁的排水溝加蓋，以利車輛進出，並維護里民生命財產安全。

后里區眉山里長潘錦致說，后神路轉入甲后路二段721巷處近日又接連發生車禍，顯示改善道路交通狀況刻不容緩，附近鄰長及居民希望轉彎處能夠做一截角加蓋，減少視覺死角意外發生。

楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益表示，請建設局立即轉請交通局將轉彎處紅綠燈停等線往後退，以增加路口緩衝區，主線與支線紅綠燈秒數做些微調，支線秒數由27秒調整為35秒，轉彎處伸縮縫做防滑改善。

洪柳益說，而轉彎處的視覺死角，地方居民強力要求截角加蓋，初估工程經費約400萬元，請后里區公所加快腳步評估，將計畫及預算送請建設局爭取經費，盡速將水溝加蓋好，讓出入車輛進出更安全。

建設局表示，此處的確因路口橋墩凸出及路口樑柱，使大型車輛出入不易，易造成危險，路旁水溝加蓋，雖可解決路口停等區狹窄問題，但因有高程落差及緩衝路段短，需再評估其安全性。

台中市后里區后神路轉入甲后路二段721巷處，因路寬不夠，橋墩凸出，橋墩樑柱擋住視線形成死角，車禍頻傳，立委楊瓊瓔服務處、台中市議員陳本添今日邀集相關單位進行會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市后里區后神路轉入甲后路二段721巷處，因路寬不夠，橋墩凸出，橋墩樑柱擋住視線形成死角，車禍頻傳，立委楊瓊瓔服務處、台中市議員陳本添今日邀集相關單位進行會勘。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔 車禍 台中市

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