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防疫掃墓不進納骨塔 彰化市還一併取消超渡法會
清明節即將到來，由於新冠肺炎疫情仍然嚴竣，為避免掃墓人潮造成群聚感染，彰化市長林世賢宣布，市公所除取消超渡法會外， 彰化市第一及第二納骨塔自3月21日起，禁止入塔（除辦理選塔位、進塔、退塔外）， 視疫情變化再行開放。
為防疫考量，彰化縣26鄉鎮市、共56處的納骨塔，到昨天為止，共有9個鄉鎮啟動禁止民眾進入納骨塔內祭祀，但當龍頭的彰化市公所原本沒有全面禁止進入納骨塔規劃，動向引來關切，終於在今天中午由市長林世賢拍板定案，並在個人臉書宣布。
目前全縣已知禁止入塔禁祀的鄉鎮市，除彰化市外，另有和美鎮、二林鎮、福興鄉、花壇鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、芳苑鄉、溪州鄉，改讓民眾改在塔外廣場祭祀；另有部分鄉鎮因顧慮民眾反彈，採分流管制措施，且須戴口罩、量體溫、接受酒精消毒噴灑。
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