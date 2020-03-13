影／鹿港十宜樓修復開工 二百年豪宅將風華重現

彰化縣鹿港鎮著名的歷史建築十宜樓今天舉行修復工程開工典禮，彰化縣長王惠美說，鹿港是個開放式博物館，十宜樓是廈郊代表建築物，預計明年10月完工後，未來會再和修復中的和興派出所宿舍群及鹿港鳳山寺等景點做串連，帶動地方觀光發展。

十宜樓約有二百年歷史，是鹿港廈郊商行慶昌陳家的宅第，早期陳家常邀地方士紳、文人在十宜樓聚會，是商人和文士吟詩品茗喝酒論述時政的地方，十宜之名的由來即是「宜琴、宜棋、宜詩、宜酒、宜畫、宜花、宜月、宜博、宜煙、宜茶」。

王惠美今天與、文化部文化資產局專門委員亢寶琴、鹿港鎮長許志宏、十宜樓陳家代表陳澤昭醫生等人主持修復動工典禮。十宜樓又稱「跑馬樓」，在鹿港有名的九曲巷中的金盛巷路段，抬頭就可見「跑馬樓」連接兩側十宜樓建築，鹿港竹枝詞也寫道「九曲巷中風不到，十宜樓上士閒吟」。

王惠美說，很多人來到鹿港是要看古早歷史，而不是要看現代建築，未來希望能把一幢幢歷史建築修復起來，會把十宜樓周遭歷史建物串連，吸引更多年輕人回來家鄉打拚，關心這塊土地，她也呼籲中山路一帶老房子若要修復也應保留老房子的味道，以後房子絕對會更加值。

彰化縣府是於民國90年將十宜樓登錄為歷史建築，王惠美說，等了20年終於爭取到經費進行修復，此次總修復經費4500萬元，文化部文資局補助75%共3375萬元，縣府配合款20%共900萬元，所有權人自籌款5%225萬元，未來希望能活化為文化場域，展示廈郊文史、辦講座、文史導覽等，成為小鎮文資新亮點。

此次修復工程包括建築本體、清理彩繪、泥塑及天井景觀、整體木作、牆體修復，結構補強、蟲蟻防治及機電消防設備工程等。