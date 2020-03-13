快訊

好消息！第二批武漢包機返台國人 檢驗全數陰性

菲律賓緊急防疫馬尼拉封城！杜特蒂：謝謝習近平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因疫情彰化201人協商減少工時 依法仍可領基本工資

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市中興路桂都國際美食館最近突然歇業，雖然被認為疑與新冠肺炎疫情有關，但業者表示是因租約到期，員工也安排到集團部門。本報資料照片
彰化市中興路桂都國際美食館最近突然歇業，雖然被認為疑與新冠肺炎疫情有關，但業者表示是因租約到期，員工也安排到集團部門。本報資料照片

新冠肺炎疫情持續擴大，部分廠商因上游原料不足，影響正常生產或營運，紛紛減少工時因應，彰化縣政府勞工處已受理6家廠商共提出201名員工減少工時協商，主要是製造業居多，有的業者每周減少工時2到3日，有的只上半天班，不過，依勞基法規定，勞工減少工時還可以領到基本工資。

彰化縣受理勞資請求減少工時協商的事業單位， 分別有水五金業、旅行服務業、電力設備製造業等，最多的是一家從去年年底即陸續申請的製造業達173人，合計6家201人。

勞工處表示，這些申請協商減少工時的事業，視個別需要，有的從3月1日起實施，多是到3月31日止，但也有3家一口氣申請到5月31日，為時3個月，有的是每周減少工時2到3日，還有旅行導覽業申請減工時達3個月，每天減少4小時，也就是說只上半天班。

勞工處長吳蘭梅表示，勞資協商所減少的工時，依勞動基準法規定，資方仍須給付勞方基本工資，以確保勞工的權益。

吳蘭梅說，勞動部因應這波疫情擬定的「充電再出發」方案，事業單位在減少工時期間，如辦理員工教育訓練課程，最高可獲補助350萬元，如勞工參加教育訓練課程，每小時可領到158元補助，最多可領120個小時。

彰化縣是工業大縣，很多原料或零件來自大陸，卻因新冠肺炎疫情，出現原料供給不及，或面臨斷鏈現象，業者叫苦連天，不過彰化縣政府經濟暨綠能開發處長劉玉平說，新冠肺炎疫情對產業的影響，很多業者還在苦撐，還得視後續的疫情及兩岸關係發展，現在還不會立即顯見，因此目前還未有業者向縣府請求紓困。

工時 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

紓困計畫須通報才適用 勞工也可自行通報

彰化13日起醫院禁止探病 違者最高罰一萬五千元

雇主未通報減班休息 勞部：勞工可反映不影響補助申請

無薪假吹到海鮮宴會餐廳 台南再增2家通報累計476人

相關新聞

鹿在國3車道慘遭路殺 警方：查出飼主最高罰600元

國道3號沙鹿北向184.7公里處今天清晨4時許，一隻鹿疑跳越外側邊坡護欄闖入車道亂竄，連遭兩輛轎撞及，陳屍內側車道，幸好...

因疫情彰化201人協商減少工時 依法仍可領基本工資

新冠肺炎疫情持續擴大，部分廠商因上游原料不足，影響正常生產或營運，紛紛減少工時因應，彰化縣政府勞工處已受理6家廠商共提出...

日月潭觀光業遭嚴重衝擊 商圈上午自救全面高規格消毒

日月潭風景區近期受新冠肺炎疫情影響，搭船遊湖人數掉九成，不只船家受到嚴峻衝擊，商圈業績尤其低迷，日管處上午決定化危機為轉...

南投清明掃墓防疫措施出爐 進入納骨塔得戴口罩

清明節即將到來，為避免群聚感染，南投縣政府提醒民眾多提前在平日掃墓分散人流，並做好防疫措施，減少感染風險。名間鄉皇穹陵紀...

這款手套居然可以按摩穴位？弘光學生創作太驚人

新冠肺炎疫情延燒，人心惶惶，弘光科技大學護理系5位學生在老師指導下，使用手套、各式珠子、各色縫線製作「對症之穴位按摩手套...

台中百年麗水漁港二期跨河橋今動工 華麗轉身成小希臘

台中市長盧秀燕今天主持台中市龍井區麗水漁港改善工程第二期跨河橋及自行車道改善工程開工典禮。台中市長盧秀燕說，推動龍井區已...

台中「資金紓困協調窗口」上路 1周接聽180通電話

新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，台中市3月6日全國首創「資金紓困協調窗口」，專人專線解說「紓困九箭」方案，截至3月12日止，共...

影／台中首創「智慧育兒小幫手」嬰幼兒保健諮詢即時通

新手父母，經常手忙腳亂！台中市衛生局首創智能客服「智慧育兒小幫手」，透過通訊軟體Line@即時提供嬰幼兒照護智能客服，系...

巷內美食／竹山連興宮廟口小吃 傳承老味道

南投縣竹山鎮開發超過350年，媽祖廟連興宮前的百年廟口肉圓及米糕，是地方最稱道的家鄉美食，雲林老街上的爆皮湯，更是竹山老街的代表美食之一。

中彰投警方防疫 戶外偵詢

打擊犯罪不忘防疫！中彰投警方為預防疫情傳播，嫌犯有旅遊疫情警示地區的旅遊史或發燒咳嗽、居家隔離、居家檢疫者，都在戶外偵詢室詢問，甚至還出動透明隔板，必要時還將穿上防疫衣，保護員警和相關人安全。

老人互助會財務危機 彰縣議員籲偵辦

彰化市、和美鎮等老人互助會陸續爆發財務危機，甚至面臨解散，民進黨彰化縣議會黨團昨天呼籲彰化縣府介入輔導，甚至協助老人家打官司。縣議員黃盛祿說，最近仍有團體召募新老人互助會，他呼籲檢調單位應調查偵辦，別讓老人家辛苦積蓄被騙光。

彰縣、慈濟 簽合作備忘錄

彰化縣長王惠美昨天代表縣府與慈濟基金會簽署合作備忘錄，未來公私協力進行慈善關懷、防災教育、救災合作、生態環保、公益人文等五大面向跨界合作，也提供居家安全修繕、關懷服務等。

熱門新聞

不敵疫情！香鷄城新店中正店停止營運

林口不找出新路廊 新北：交通問題更嚴重

頭份某國中女生疑遭霸凌 教育處：會盡快調查釐清

有趣！遊覽車只載神明不載人 眾神相邀參加防疫法會

影／3月西南氣流夾帶水氣 南投七彩琉璃光景點美呆了

一封百年信 曝321年前清朝富商墓園是真武踏龜穴地理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。