因疫情彰化201人協商減少工時 依法仍可領基本工資

新冠肺炎疫情持續擴大，部分廠商因上游原料不足，影響正常生產或營運，紛紛減少工時因應，彰化縣政府勞工處已受理6家廠商共提出201名員工減少工時協商，主要是製造業居多，有的業者每周減少工時2到3日，有的只上半天班，不過，依勞基法規定，勞工減少工時還可以領到基本工資。

彰化縣受理勞資請求減少工時協商的事業單位， 分別有水五金業、旅行服務業、電力設備製造業等，最多的是一家從去年年底即陸續申請的製造業達173人，合計6家201人。

勞工處表示，這些申請協商減少工時的事業，視個別需要，有的從3月1日起實施，多是到3月31日止，但也有3家一口氣申請到5月31日，為時3個月，有的是每周減少工時2到3日，還有旅行導覽業申請減工時達3個月，每天減少4小時，也就是說只上半天班。

勞工處長吳蘭梅表示，勞資協商所減少的工時，依勞動基準法規定，資方仍須給付勞方基本工資，以確保勞工的權益。

吳蘭梅說，勞動部因應這波疫情擬定的「充電再出發」方案，事業單位在減少工時期間，如辦理員工教育訓練課程，最高可獲補助350萬元，如勞工參加教育訓練課程，每小時可領到158元補助，最多可領120個小時。

彰化縣是工業大縣，很多原料或零件來自大陸，卻因新冠肺炎疫情，出現原料供給不及，或面臨斷鏈現象，業者叫苦連天，不過彰化縣政府經濟暨綠能開發處長劉玉平說，新冠肺炎疫情對產業的影響，很多業者還在苦撐，還得視後續的疫情及兩岸關係發展，現在還不會立即顯見，因此目前還未有業者向縣府請求紓困。