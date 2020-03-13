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南投清明掃墓防疫措施出爐 進入納骨塔得戴口罩
清明節即將到來，為避免群聚感染，南投縣政府提醒民眾多提前在平日掃墓分散人流，並做好防疫措施，減少感染風險。名間鄉皇穹陵紀念花園總經理向恒達說，除了提前掃墓，並提供網路線上追思儀式，清明法會也縮小規模，不提供餐廳、咖啡廳等空間，以戶外法會為主，確保掃墓安全。
南投縣民政處表示，已通知各鄉鎮、市公所及納骨塔經營業者，建議暫停大型祭祀法會，改採小型法會或祭祀儀式，請民眾提前掃墓或平日祭祀分流人潮，避免聚集。掃墓祭，儘量配戴口罩，在納骨堂內不要停留過久，並與他人保持適當距離。
縣府也請業者，納骨堂應保持空氣流通及整潔並適時消毒，出入口備妥酒精供民眾使用，人員進出量測體溫，勸導民眾配戴口罩。
向恒達說，清明祭祖慎終追遠是美德，許多旅外民眾也在清明節趕回台灣掃墓，但是新冠肺炎疫情影響，過多人聚集就有感染風險。因此，園區很早就提醒民眾提前掃墓，避開清明節高峰期，也多利用線上祭祀追思。
而3月28、29日將舉辦清明法會，以往中午會在餐廳用餐以並開放咖啡廳供休息，今年則不開放餐廳和咖啡廳，以戶外法會為主，避免人群室內聚集。
他說，除了分散人潮，也請民眾配合量體溫、同時以酒精消毒，要進入納骨塔和室內空間則一律配戴口罩，否則不開放進入，降低感染風險，不便之處請民眾配合。
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