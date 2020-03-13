聽新聞
test
0:00 / 0:00
日月潭觀光業遭嚴重衝擊 商圈上午自救全面高規格消毒
日月潭風景區近期受新冠肺炎疫情影響，搭船遊湖人數掉九成，不只船家受到嚴峻衝擊，商圈業績尤其低迷，日管處上午決定化危機為轉機，全面比照化學兵以二氧化氯噴灑消毒，由形象商圈理事長石慶龍率領業者及村民進行大掃除，進行商圈的全面性消毒，同時展開衛教宣導活動。
石慶龍表示，日月潭過去陸續挺過921、SARS等災難，相信這次也能順利度過新冠肺炎疫情，即使目前遊客量下降，但日月潭商家還是要提前準備，一方面完成商圈清潔防疫，全方位防護環境外，也為未來疫情過後的重振提升做好準備。
日月潭雖然在這波疫情影響下，使得潭區整體遊湖業績相當低迷，非連續假期前來日月潭的遊客真的少很多，上午消毒工作由專業環境消毒公司在水社、伊達邵商圈，全面比照化學兵規格以二氧化氯噴灑消毒，同時現場發放已經調製好的二氧化氯噴劑，提供給商圈進行各店家、住家帶回去作持續性、並另提供藥劑供村民隨時索取使用。
日管處指出，面對日前遊艇業者反應民眾乘船率極低，除協助遊艇業者進行消毒清潔，也將檢討疫情期間船舶停靠碼頭的船席費是否減免，也規劃更多的行銷促銷活動方案，挽救大日月潭地區的觀光產業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言