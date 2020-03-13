這款手套居然可以按摩穴位？弘光學生創作太驚人

新冠肺炎疫情延燒，人心惶惶，弘光科技大學護理系5位學生在老師指導下，使用手套、各式珠子、各色縫線製作「對症之穴位按摩手套」，配合手部的穴位對應相關症狀，包括頭痛、噁心、焦慮、失眠等，民眾在感受身體不適時，能夠自行施以穴位按摩舒緩不適感。

「對症之穴位按摩手套」由護理系大四5位學生一起製作。學生林品妤說，上大學後，偶爾會有頭痛的小困擾，也發現不少人在壓力下有噁心、焦慮、失眠、耳鳴等文明病，但又沒嚴重到必須要就醫，由於同學一起選修中醫課，便和同學一起創作穴位按摩手套。

學生們事先調查市售相關產品只有標示出穴位，卻沒應對的病症，因此，他們把兩個做結合，更方便使用者，並用12種顏色來區分不同病症，包括頭暈、便祕、胸悶、腹脹、失眠等，手套縫製上不同顏色代表對應穴位，手套指頭的部分，還縫製上2款大小不同的珠子，按壓使力時產生不同力道。

學生曾佩瑜說，成品經過三次修改，手套不是用一般市面上現成的白色手套，而是找更透氣、更舒適、更有彈性、又不會脫線的布打版縫製而成，再用各種顏色針線一針一線縫上穴道位置。

作品完成後，5位學生彼此戴上手套，相互體驗試用。學生朱婉綺說，手套設計以自助助人按摩為理念，手套上的珠子可以讓施力時更方便，攜帶也方便，只要有空便能戴上手套按摩穴道，舒緩不適感，為大家緩解文明病帶來的小毛病。