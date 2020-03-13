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台中百年麗水漁港二期跨河橋今動工 華麗轉身成小希臘

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井區麗水漁港跨河橋及自行車道改善工程今天開工。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區麗水漁港跨河橋及自行車道改善工程今天開工。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今天主持台中市龍井區麗水漁港改善工程第二期跨河橋及自行車道改善工程開工典禮。台中市長盧秀燕說，推動龍井區已有百年歷史的麗水漁港景觀改善工程，第一期工程利用藍、白色調美化周邊廊道及休憩區，營造浪漫地中海風情已在去年已完工，今年續辦第二期，未來延伸自行車道並新設跨越麗水大排橋梁，將可串連約六公里的自行車道，增添悠活漫遊感，完工後讓成為適合拍婚紗、旅遊的希腦風麗水漁港，與高美濕地南北相呼應，形成打卡熱點。

台中市龍井區麗水漁港跨河橋及自行車道改善工程開工典禮，包括台中市長盧秀燕、前立委顏寬恒、立委陳柏惟與在地民代到場。

前立委顏寬恒說，麗水港除除了有中火以外，還有「小希臘」，盼透過二期的麗水漁港景觀改善工程，持續發展地方建設。

市長盧秀燕說，市府重視城鄉發展平衡，各區都有自己的特色，要善加利用才能發揮優點；台中海線地區有天然的景觀條件，過去沿岸卻未統一整理，非常可惜；因此，特別請建設局積極幫忙化妝，讓百年的麗水漁港得以變身，配上好風景，完工後可串聯既有自行車路網，連接麗水漁港、大肚溪口野鳥保護區、景觀公園、火力發電廠等，民眾可盡情遠眺海景、吹拂海風、觀賞濱海生態。

建設局長陳大田表示，麗水漁港是有百年歷史的老漁港，為活化在地觀光，第二期工程預計興建一座長約30公尺、寬約5公尺的人行兼自行車道橋梁，跨越麗水排水，並於龍井海堤頂設置長480公尺、寬2.5公尺的自行車道，銜接龍港路自行車道，投入經費約新台幣2,460萬元，工期約6個月，預計3月開工、9月完工。

盧市長強調，目前第一期工程已完工，投入經費約新台幣1,600萬元，麗水漁港周邊已打造成地中海風情，非常浪漫，適合談戀愛，已成功將舊麗水漁港翻轉，市府持續做好行銷工作，讓更多人知道美麗景點。

台中市龍井區麗水漁港跨河橋及自行車道改善工程今天開工。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區麗水漁港跨河橋及自行車道改善工程今天開工。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區麗水漁港跨河橋及自行車道改善工程今天開工。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區麗水漁港跨河橋及自行車道改善工程今天開工。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區麗水漁港跨河橋及自行車道改善工程今天開工。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區麗水漁港跨河橋及自行車道改善工程今天開工。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區麗水漁港改善工程第二期跨河橋及自行車道改善工程今開工，未來將銜接第一期具有希臘風情的自行車道與設施。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區麗水漁港改善工程第二期跨河橋及自行車道改善工程今開工，未來將銜接第一期具有希臘風情的自行車道與設施。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區麗水漁港改善工程第二期跨河橋及自行車道改善工程今開工，未來將銜接第一期具有希臘風情的自行車道與設施。記者趙容萱／攝影
台中市龍井區麗水漁港改善工程第二期跨河橋及自行車道改善工程今開工，未來將銜接第一期具有希臘風情的自行車道與設施。記者趙容萱／攝影

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