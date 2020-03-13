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鹿在國3車道慘遭路殺 警方：查出飼主最高罰600元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
國道3號沙鹿北向184.7公里處，今天清晨4時許，一隻鹿疑跳越外側邊坡護欄闖入車道亂竄，連遭兩輛轎撞及，陳屍內側車道。圖／國道第七警察大隊提供
國道3號沙鹿北向184.7公里處，今天清晨4時許，一隻鹿疑跳越外側邊坡護欄闖入車道亂竄，連遭兩輛轎撞及，陳屍內側車道。圖／國道第七警察大隊提供

國道3號沙鹿北向184.7公里處今天清晨4時許，一隻鹿疑跳越外側邊坡護欄闖入車道亂竄，連遭兩輛轎撞及，陳屍內側車道，幸好未釀成更大傷亡事故，如經追查有飼主，警方將處以300至600元罰鍰。

國道第七警察大隊表示，這隻鹿闖入主線後奔逐，遭後方52歲楊姓男子、38歲邱姓男子駕駛的自小客擦撞，最後陳屍在內線車道。警方接獲通報，迅速派遣巡邏車前往排除，並通報緩撞車人員協助交管，未造成人員傷亡。

第七公路警察大隊大隊長李信義說，駕駛人遇有動物在國道上亂竄時，易使驚慌或反應不及，導致嚴重事故，影響行車安全甚鉅。這隻肇事的鹿如果有飼主，警方追查出飼主，會依違反道路交通管理處罰條例第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通」處以300至600元罰鍰。

國道 車道 警察

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