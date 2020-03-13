聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中「資金紓困協調窗口」上路 1周接聽180通電話
新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，台中市3月6日全國首創「資金紓困協調窗口」，專人專線解說「紓困九箭」方案，截至3月12日止，共接到近180通電話，以洽詢青創中小企業貸款，貸款本金、利息延繳方案最多，均已轉介民間銀行提供資金紓困管道，協助民眾度過難關。
經發局表示，對於民眾來電詢問青年創業中小企業貸款、既有貸款本金、利息延繳方案，均即時轉介台灣企銀、台灣銀行、台中商業銀行等民間銀行提供協助；另外，針對企業詢問員工訓練補助，以及勞工諮詢非自願性失業勞工或生活困難補助方案，也會即時轉介對應窗口，提升服務效率。
經發局說，民眾來電除關心紓困方案，也常提到個人財務規劃或工作概況，包括信用卡繳款、減班休息（無薪假），第一線服務人員用心傾聽，在業務範圍內積極提供協助。
經發局長張峯源強調，市府將持續掌握中央紓困計畫內容，積極爭取中央補助，隨著中央各部會方案陸續出爐，該窗口也將成為市民與中央紓困政策的即時資訊平台，陪伴民眾度過難關。
「台中市政府資金紓困協調窗口」電話：（04）22289111分機31139、31141、31142、31143。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言