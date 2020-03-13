台中「資金紓困協調窗口」上路 1周接聽180通電話

新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，台中市3月6日全國首創「資金紓困協調窗口」，專人專線解說「紓困九箭」方案，截至3月12日止，共接到近180通電話，以洽詢青創中小企業貸款，貸款本金、利息延繳方案最多，均已轉介民間銀行提供資金紓困管道，協助民眾度過難關。

經發局表示，對於民眾來電詢問青年創業中小企業貸款、既有貸款本金、利息延繳方案，均即時轉介台灣企銀、台灣銀行、台中商業銀行等民間銀行提供協助；另外，針對企業詢問員工訓練補助，以及勞工諮詢非自願性失業勞工或生活困難補助方案，也會即時轉介對應窗口，提升服務效率。

經發局說，民眾來電除關心紓困方案，也常提到個人財務規劃或工作概況，包括信用卡繳款、減班休息（無薪假），第一線服務人員用心傾聽，在業務範圍內積極提供協助。

經發局長張峯源強調，市府將持續掌握中央紓困計畫內容，積極爭取中央補助，隨著中央各部會方案陸續出爐，該窗口也將成為市民與中央紓困政策的即時資訊平台，陪伴民眾度過難關。

「台中市政府資金紓困協調窗口」電話：（04）22289111分機31139、31141、31142、31143。