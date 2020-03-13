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為醫護加油 福壽山農場推優惠專案

中央社 / 台中13日電

新冠肺炎疫情延燒，福壽山農場推出醫護人員優惠專案，第一線醫護人員只要出示證件可享訂房、農特產品等優惠，業者表示，希望讓第一線醫護人員在休假時喘口氣，以美景療癒身心。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，第一線醫護人員投入抗疫工作，雖屢傳遭拒絕送餐的事件，但也有不少業者、民眾送餐到醫院，為醫護打氣、加油，有桃源夢境美譽的武陵農場、高海拔的福壽山農場先後推出醫護優惠方案，以美景療癒醫護身心。

福壽山農場今天宣布，自4月1日起至7月15日，推出醫護人員優惠專案，對第一線醫護人員，包含醫師、護士、護理師、社工師、醫院志工等，只要住宿當天出示證件，即可享訂房優惠，平日5.5折、假日9折，園區內知名農特產品蘋果脆片9折優惠。

福壽山農場場長巫嘉昌表示，退輔會所屬的三大榮民總醫院、12間分院的醫護人員平時就有訂房優惠，這次因應新冠肺炎防疫期間，優惠擴及所有醫院，醫護人員在前線防疫相當辛苦，身為國家所屬農場也應盡一份心力，提供訂房優惠讓醫護在休假時可以喘口氣，以美景療癒身心，加滿元氣後繼續抗疫。

巫嘉昌指出，農場位於高海拔，目前場中許多櫻花仍開放，粉紅白色的大島櫻、吉野櫻，一團團彷彿棉花糖，相當浪漫，櫻花期預計到4月，緊接著還有蘋果花、紫藤花、魯冰花陸續開放。

福壽山農場位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，海拔高度2100公尺至2614公尺，群山環抱視野遼闊，四季氣候分明，晨昏彩霞動人，出產許多農特產品，包含高山茶、蜜蘋果、水梨等。

醫護人員 訂房

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