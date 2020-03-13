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超酷炫展覽！用枯葉當紙寫書法 掃QR還可聽作者讀詩

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
梁越作品「葉夜詩心」，以厚大及不易碎裂的橡膠樹枯葉為紙，與書寫文意相得益彰，且別出心裁，賞讀怡情之餘，令人會心一笑。記者余采瀅／攝影
梁越作品「葉夜詩心」，以厚大及不易碎裂的橡膠樹枯葉為紙，與書寫文意相得益彰，且別出心裁，賞讀怡情之餘，令人會心一笑。記者余采瀅／攝影

新銳書法家梁越勤耕書藝30餘年，他以書法為經、文學詩詞為緯的故事軸線，透過寧靜清雅、扭曲變化或奔放跳動的筆調線條，展現多年來的書法功力，即日起至3月29日於台中豐原葫蘆墩文化中心展出書法展。

梁越行書用筆取法東晉王羲之「蘭亭序」，對於宋代蘇軾、米芾書帖尺牘用功最深，此次書法展依創作時期分為「詩詞抒情」、「阿越寫詩」、「葉夜詩心」等主題，呈現梁越書法創作的生命寫實與豁達浪漫的人生觀。

結合書藝與文學的浣溪沙、如夢令等「詩詞抒情」系列作品，書寫韻致清麗儒雅，表達傳統帖派書風。「葉夜詩心」則以厚大及不易碎裂的橡膠樹枯葉為紙，與書寫文意相得益彰，且別出心裁，賞讀怡情之餘，也令人會心一笑。

特別的是梁越的「阿越寫詩」系列作品「台語詩歌清香」，以花香單純迷人的韻緻描寫男女間的真心情意，觀眾掃描QR碼，即可閱聽作者讀詩錄音，分享視聽共鳴的感動與文思情懷。

梁越藉由字形變體及線條對比突顯空間立體感，表現明清文人詩作。記者余采瀅／攝影
梁越藉由字形變體及線條對比突顯空間立體感，表現明清文人詩作。記者余采瀅／攝影

書寫 書法家 台語

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