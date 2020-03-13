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實名制口罩2.0上路 台中藥局有的不用號碼牌有的人變少

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
承諭藥局藥師吳玲漢（右）說明，該藥局保留130個名額在晚間六時以後販售，方便上班族購買，到晚間八時，還有50個名額，販售速度反而比前幾天還慢。記者趙容萱／攝影
承諭藥局藥師吳玲漢（右）說明，該藥局保留130個名額在晚間六時以後販售，方便上班族購買，到晚間八時，還有50個名額，販售速度反而比前幾天還慢。記者趙容萱／攝影

新冠肺炎疫情增溫，實名制口罩2.0昨天上路，除原先的健保特約藥局外，也開放首輪線上預購試營運。台中市藥師公會理事長蕭彰銘觀察，前幾天不少老人小緊張一下，來買口罩順便探問，得知藥局還在在賣、數量也不變，安心不少；可能因客層不同，來買成人口罩的民眾都習慣到藥局來買，時間也合適，購買情況和前幾天差不多，沒有排隊，不需要發號碼牌。另一家台中市南屯區黎明路二段的承諭藥師藥局為服務上班族，口罩販售分二個時段，保留130個名額在晚間六時以後販售，方便上班族購買，到晚間八時，還有50個名額，販售速度反而比前幾天還慢。

蕭彰銘說明，實名制口罩在上個月20日因應高中以下開學，口罩倍增，成人口罩從原先的單店限額100人、7天內2片，擴增為單店限額200人，原本排隊的情況不復見，還有民眾晚上來買都還有，藥局販售時間拉很長。

他說，本月5日改新制，購買量增為7天內3片，很多人為了多買1片都在等新制，因此5日過後，購買人數有增加，但不到排長龍程度，若為單人藥局，要等病患拿完處方箋用藥，還有過卡時間，約要等十幾分鐘，近日又慢慢回到沒有大排長龍、不用發號碼牌的販售模式。

蕭彰銘指出，前幾天在政府宣布要實施實名制口罩2.0，正在草擬相關細節，不少老人因為不會上網，還小緊張一下，來買口罩就先探問一番，擔心到藥局買不到，得知藥局還在賣、數量也不變，安心不少，今天販售情況和前幾天差不多，不用發放號碼牌。

承諭藥局藥師吳玲漢說，實名制成人口罩受本月5日改制，購買量增為7天內3片，在5日以後購買人數、速度增加很快，以上周日、8日當天最為明顯，後就減趨緩，實名制口罩2.0上路，晚上的口罩販售速度變慢，到晚間8時還剩50人份口罩未售出。

承諭藥局藥師吳玲漢說明，該藥局保留130個名額在晚間六時以後販售，方便上班族購買，到晚間八時，還有50個名額，販售速度反而比前幾天還慢。記者趙容萱／攝影
承諭藥局藥師吳玲漢說明，該藥局保留130個名額在晚間六時以後販售，方便上班族購買，到晚間八時，還有50個名額，販售速度反而比前幾天還慢。記者趙容萱／攝影
台中市藥師公會理事長蕭彰銘（右）說明，實名制口罩2.0今天上路，今天購買情況和前幾天差不多，沒有排隊，不需要發號碼牌。記者趙容萱／攝影
台中市藥師公會理事長蕭彰銘（右）說明，實名制口罩2.0今天上路，今天購買情況和前幾天差不多，沒有排隊，不需要發號碼牌。記者趙容萱／攝影

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