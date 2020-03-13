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大肚山是科技走廊？墓仔埔？民眾嘆：不是台中陽明山

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（前排右三）在台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右一）等人協助，種下「台灣野梨」原生樹苗，期許重建台中大肚山原有的茂密森林。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（前排右三）在台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右一）等人協助，種下「台灣野梨」原生樹苗，期許重建台中大肚山原有的茂密森林。記者趙容萱／攝影

昨天是植樹節，台中市長盧秀燕大肚山南屯區嶺東苗圃成立大肚山森林復育中心，副總統陳建仁也到大肚山清水大楊油庫公園植樹。很多人不禁好奇，「大肚山究竟有多大？」很多台中市民對大肚山印象是國內精密機械重鎮、中部科技黃金走廊，也有的人認為離市區不遠，從南屯上去望高寮賞夜景，還要經過遷葬的公墓區，再往上還有台中監獄，要爬山都會到北屯大坑走登山步道，很難想像如台北陽明山般就近就能與大自然接觸，令民眾大嘆「大肚山不是台中陽明山！」

台灣山林復育協會理事長蔡智豪說，大肚山坐落在台中都會區的西側，是一座平均海拔約200公尺的台地。

海拔最高310公尺，面積約1萬4500公頃，東西寬十公里、南北長廿公里，北段為清水鰲峰山運動公園，中段為台中都會公園，南段望高寮、清新溫泉、成功嶺，還有大肚山萬里長城登山步道、龍井竹坑南寮登山古道等，範圍廣大。

蔡智豪說明，大肚山因淺山丘陵，鄰近都會區，因山坡平緩關係，很早就有人為開墾，被台灣大道、高速公路貫穿，又有中部科學園區、精密機械園區等，事權十分複雜，除了市府管轄的公園，還有國有地、林務局林管地、台中都會公園屬營建署國家自然公園處、 高速公路有國三清水休息站、沙鹿與龍井交流道，還有國一五權交流道到王田交流道，也有軍方的營區等。

蔡智豪說，大肚山是都會區中僅見的大面積綠地，也保存了諸多的歷史人文遺跡，更是台中的重要地景，以及居民日常的重要去處。放眼今日的大肚山，多為草生地與相思林，殘存原生林地不到五公頃，根據日本學者留下大肚山原生樹木標本記錄共54種，植物學家留下樹木的學名記錄26種，再加上附近山林環境監測，推估大肚山有112種原生木本植物。

蔡智豪指出，大肚山復育設置防火帶，並透過自然力恢復，種的每一棵樹，5年後可以逸散出一萬棵以上種子，再長出第二代、第三代野生樹苗，森林在十年後回來，陽明山是在國家公園法限制，短短不到30年，如今成為森林，盼陽明山能，大肚山也能成為森林。

蔡智豪認為，大肚山的復育，除了山坡地朝原生林復育，都會區例如台灣大道二側東海大學，靜宜大學、弘光科技大學、住宅區等宜採生態綠化，結合在地生態發展；透過整合台中市政府、林務局、民間單位等，共同復育大肚山，陸續規劃為森林公園，以提供市民、遊客天然的休憩環境，也將結合環境教育，讓民眾認識真正的大肚山。

台中市長盧秀燕（前排右三）在台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右一）等人協助，種下「台灣野梨」原生樹苗，期許重建台中大肚山原有的茂密森林。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（前排右三）在台灣山林復育協會理事長蔡智豪（右一）等人協助，種下「台灣野梨」原生樹苗，期許重建台中大肚山原有的茂密森林。記者趙容萱／攝影
台中市政府與寶成國際集團、台灣山林復育協會攜手合作，在南屯區嶺東苗圃成立台中市政府大肚山森林復育中心，並啟動全台首度原生樹苗培育及復育計畫。記者趙容萱／攝影
台中市政府與寶成國際集團、台灣山林復育協會攜手合作，在南屯區嶺東苗圃成立台中市政府大肚山森林復育中心，並啟動全台首度原生樹苗培育及復育計畫。記者趙容萱／攝影

陽明山 台中市 登山步道

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