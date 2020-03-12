植樹節 把大肚山原生樹林種回來

台中市政府昨天植樹節啟動大肚山原生樹苗培育及復育計畫，市長盧秀燕等人在南屯區大肚山嶺東苗圃種下台灣野梨等13種原生種樹苗。副總統陳建仁等人則由林務局安排在清水區大肚山大楊油庫休憩公園，種下降真香等9種原生種樹苗，兩地一南一北，相距約20公里。林務局表示，會與中市府的復育計畫合作，希望讓大肚山改頭換面。

盧秀燕昨宣布台中市政府大肚山森林復育中心正式成立，她說，生態環境是重要施政項目之一，台中曾是美好的地方，曾幾何時，環境被汙染了，尤其空氣方面要加強整治，不僅對製造空汙的公司要嚴格取締，不管是大公司、小公司，公家或民營都一樣，而且更重要的是從復育森林做起。

參與認養的台灣山林復育協會理事長蔡智豪說，他投入大肚山研究18年，日治時期日本學者所留樹木標本紀錄有54種，加上部分植物學家留下樹木紀錄合計80種，再推估附近山森的環境監測，總數可能共112種。昨天的樹苗都是台灣山林復育協會提供，已整合林務局、中市府等單位共同執行大肚山復育計畫，未來種的都是原生種樹苗。

蔡智豪指出，大肚山原生樹苗培育及復育計畫，首先是復育區設置防火帶，接著透過自然力恢復，種的每一棵樹，5年後可以逸散出一萬棵以上種子，再長出第二代、第三代野生樹苗。森林可在十年後回來，陽明山因國家公園法限制，短短不到30年已成為森林，盼望大肚山也能如此。

副總統陳建仁（前左）昨天到台中清水區種樹，和小朋友合種。 記者游振昇／攝影

陳建仁致詞時，舉澳洲高溫乾旱導致森林大火為例，說明面對環境災害，人們無法置身事外。大肚山台地早期因人為開墾、引進天竺草（大黍）入侵後，形成易燃的草生地，多次發生野火，影響村落安全，林務局除防災救災，2012年起復育當地原生樹種造林。

林務局長林華慶說，今年植樹節宣示復育原生樹種，大肚山經百年開墾後，原有森林變草地，每年都發生多件火燒山，影響空氣品質。現在要植樹成林，經調查後，選出9種原生樹種，針對留存木實施修枝、除蔓及土壤環境改良等護樹工作，希望大家一起保護山林。